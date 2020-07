Fussball : Dennis Jaacks freut sich auf Oberliga-Derbies

In der zweigeteilten Liga trifft Eutin 08 in der Süd-Staffel unter anderem auf Pansdorf und den Oldenburger SV.

Avatar_shz von Harald Klipp

21. Juli 2020, 17:45 Uhr

Eutin | Seit Freitag ist es amtlich: Die Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein wird mit einer Nord- und einer Südstaffel in die Spielzeit 2020/21 starten. „Eine ungeteilte Liga mit 18 Mannschaften wäre uns lieber gewesen“, sagt Trainer Dennis Jaacks von Eutin 08. Aber es gebe nachvollziehbare Gründe für die Entscheidung.

Die Nord-Süd-Aufteilung habe auch ihre Reize: „Wir freuen uns auf nahezu wöchentliche Derbies“, sagt Jaacks. Er sieht den SV Todesfelde und SV Eichede als die großen Favoriten in der Nord-Staffel, die beide ihre Kader deutlich verstärkt haben, dazu gesellt sich der PSV Union Neumünster als Dritter. Dahinter sei das Rennen um den wichtigen vierten Platz vollkommen offen. Der Eutiner Trainer rechnet für die Gruppenphase mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die vier Play-Off-Plätze. Die Punktausbeute aus der Gruppe werde in die Endrunde mitgenommen. „Am Ende willst du ohnehin jedes Spiel gewinnen“, stellt Jaacks fest.

Eutiner wollen vorerst keine Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern absolvieren

Selbstverständlich haben auch die Verantwortlichen von Eutin 08 aufmerksam verfolgt, dass der 1. FC Phönix Lübeck am vergangenen Freitag sein erstes Testspiel bestritten hat. Der Regionalliganeuling musste dabei – aufgrund der Bestimmungen in Schleswig-Holstein – nach Mecklenburg-Vorpommern ausweichen und gewann beim FC Anker Wismar mit 3:1 Toren. Die Lage ist kompliziert, denn im östlichen Nachbar-Bundesland sind Tagesgäste nicht erlaubt, doch es gibt Kniffe, die mecklenburgischen Coronaregelungen zu umgehen. Entweder die Mannschaft reist mit dem Bus an und hat dann den Status einer Reisegruppe oder sie bucht Übernachtungen, das hat zur Folge, dass Spieler und Funktionsteam nicht mehr als Tagesgäste eingeschätzt werden. Das komme definitiv für Eutin 08 nicht in Frage, meint der Trainer.

Stadtwerke-Cup mit Oldenburger SV, ASV Dersau und Anker Wismar geplant

Nach wie vor haben die Fußballmannschaften in Schleswig-Holstein keine Sicherheit, wann und unter welchen Bedingungen sie zu Testspielen antreten dürfen. Nach der vorläufigen Planung tritt Eutin 08 am 8. August zum Freundschaftsspiel bei Barmbek-Uhlenhorst, kurz: BU, Hamburg, an, wenn es die Hamburger Bestimmungen zulassen. „Wir wollen sehen, ob das möglich ist. Danach soll es nach Möglichkeit im Wochentakt weitergehen, unter anderem mit dem Blitzturnier um den „Stadtwerke-Cup“ in Eutin, zu dem der Oldenburger SV, der ASV Dersau und der FC Anker Wismar eingeladen sind.

Wir arbeiten daran, dass die Mannschaft weiter zusammenwächst. Dennis Jaacks, Trainer der Oberligafußballmannschaft von Eutin 08

Die Oberligamannschaft von Eutin 08 hat die beiden ersten Trainingswochen hinter sich. „Wir haben gut trainiert“, blickt Dennis Jaacks zurück. Es gebe jetzt erste Muskelkater. Nächster Punkt im Vorbereitungsplan ist das Teambuilding, bei dem sich die Fußballer auf ungewohntes Gebiet begeben wollen. „Wir arbeiten daran, dass die Mannschaft weiter zusammenwächst“, sagt der Trainer, der sich mit seinen Spielern aufs Wasser wagen will.