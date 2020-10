Fussball-Oberliga Süd : Dennis Jaacks fordert Wiedergutmachung

Eutin 08 will am Samstag in Dornbreite die 0:5-Pleite im Landespokal gegen Heide vergessen machen.

von Harald Klipp

08. Oktober 2020, 18:54 Uhr

Eutin | Das Achtelfinale im Landespokal hat dem Eutiner Trainer Dennis Jaacks überhaupt nicht geschmeckt. Bei der 0:5(0:1)-Niederlage gegen Regionalligist Heider SV hatte Eutin 08 die bislang schwächste Saisonleistung geboten. Kein Wunder, dass Jaacks am Sonnabend in der Oberliga Süd bei Aufsteiger FC Dornbreite von seiner Mannschaft deutlich mehr erwartet.

Am vergangenen Wochenende überzeugte bei den Eutinern lediglich Torwart und Mannschaftskapitän Nikolas Wulf. Im Angriff blitzte lediglich in einigen Aktionen das Können von Kevin Hübner auf, der sich aber auch nicht entscheidend durchsetzen konnte.

Eutin 08 hat in dieser Saison erst zwei Oberligaspiele absolviert

Die Tabelle der Oberliga Süd vermittelt noch kein realistisches Bild. Während der FC Dornbreite nach vier Spielen noch keinen Punkt auf seinem Konto hat, hat Eutin 08 erst die beiden Spiele gegen den Oldenburger SV, das 1:2 verloren ging, und beim VfB Lübeck II, das die Eutiner nach kämpferisch und spielerisch guter Leistung mit 3:2 für sich entschieden, absolviert. Der Grund: Am zweiten Spieltag war Eutin 08 ohnehin als spielfrei eingeplant, am vergangenen Sonnabend sorgte der Pokalauftritt dafür, dass die Oberligapartie gegen Pansdorf auf den 20. Oktober verlegt werden musste.

Der FC Dornbreite hat sich kurzfristig verstärkt, er verpflichtete Veysel Kara, der nach einem sportlichen Ausflug in die Türkei wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Der 21-Jährige hatte hier zuletzt für den VfB Lübeck II gespielt.

Dornbreite hat zuletzt trotz der 1:2-Niederlage gegen den PSV Neumünster einen guten Auftritt gehabt. Dennis Jaacks, Trainer der Oberligafußballer von Eutin 08

Der FC Dornbreite habe einen guten Kader, sagt Jaacks zum Gegner. Er warnt davor, die Lübecker zu unterschätzen: „Dornbreite hat zuletzt trotz der 1:2-Niederlage gegen den PSV Neumünster einen guten Auftritt gehabt. Die Mannschaft wird uns das Leben mindestens genauso schwer machen.“

Englische Woche mit Heimspielen gegen Pansdorf und Todesfelde

Für Eutin 08 geht es nach dem Auswärtsspiel mit einer spannenden englischen Woche weiter, denn gegen den TSV Pansdorf, ehe sich am Sonnabend, den 17. Oktober, der Meisterschaftsfavorit SV Todesfelde in Eutin vorstellt.