Fussball : Christopher Kordts legt amMittwoch los

Kreisligist TSV Schönwalde freut sich auf das erste Testspiel in Grömitz.

17. August 2020, 18:55 Uhr

Schönwalde | Die Corona-Lockerungen im Fußball in Schleswig-Holstein sorgen beim TSV Schönwalde für Euphorie. „Wir sind alle mega glücklich, dass wir endlich ein Ziel vor Augen haben“, freut sich der Schönwalder Trainer Christopher Kordts. Der Kreisligist verliert dabei keine Zeit.

Am Mittwoch, den 19. August spielt der TSV Schönwalde in Grömitz um 19.30 Uhr gegen den SC Cismar. Am 22. August um 15 Uhr geht es zum MTV Ahrensbök. Am 29. August um 16 Uhr empfängt Schönwalde den TSV Gremersdorf. Das bisher letzte geplante Vorbereitungsspiel soll am 2. September um 18.30 Uhr beim TSV Lensahn stattfinden.