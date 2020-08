Reitsport : Charlotte Westphal wird mit dem Pony-Team Vierte

ORV-Reiterin startet im Bundesnachwuchschampionat für die schleswig-holsteinische Mannschaft.

Avatar_shz von Harald Klipp

05. August 2020, 18:04 Uhr

Warendorf | Das Bundesnachwuchschampionat der Vielseitigkeit ist jedes Jahr einer der Höhepunkte für die jungen Talente. In diesem Jahr schickte der Pferdesportverband Schleswig-Holstein wieder eine Mannschaft Ponyreiter und eine auf Großpferden an den Start. Charlotte Westphal vom Ostholsteinischen Reiterverein Malente-Eutin freute sich Anfang Juli über eine Nominierung mit ihrem Pony Streicher für den Wettkampf. Das Team aus Schleswig-Holstein belegte den vierten Platz.

In der Mannschaft der Ponyreiter gingen Neel Friedrich Dehn (RV Obere Arlau Sitz Behrendorf), Neele Hinrichsen (RFV Großenwiehe), Amber Carolin Paulsen (PSFV Süseler Baum), Mathilde Roskothen (Mittelangler RFV Satrup und Umgebung) und Charlotte Westphal (ORV Malente-Eutin) an den Start.

Das Bundesnachwuchschampionat der Vielseitigkeit wurde 1989 ins Leben gerufen. In diesem Jahr wurde das Championat vom 31. Juli bis 2. August am Bundesstützpunkt in Warendorf geritten. Bereits am Samstagmorgen um 8 Uhr stand mit mit einer Stilspringprüfung der Klasse A** die erste Bewährungsprüfung an. Mit der Wertnote 7,7 lieferte Charlotte Westphal für die Mannschaft ein passables Ergebnis ab, konnte sich jedoch gegen die starke Konkurrenz, die teilweise Noten oberhalb 9,0 errang, nicht durchsetzen. Sie erreichte den zwölften Platz und sicherte sich die damit die erste Platzierungsschleife des Wettkampfes. Am Nachmittag folgte die Dressurprüfung der Klasse A*. Hier wurde das Feld insgesamt nicht ganz so hoch bewertet. Mit der Endnote 7,5 und damit Rang 14 verbuchte die ORV-Reiterin eine weitere Platzierung für sich.

Nach dem Vormustern am Sonntagmorgen, und der damit errungenen Wertnote 8,0 für die Mannschaft ging es ins Gelände. Der anspruchsvolle Kurs forderte seinen Tribut, sodass Charlotte Westphal mit 3,6 Fehlern Abzug von der Note ins Ziel kam. Trotzdem reichte es für Rang 20 in der Gesamtwertung und damit Platz vier für die Pony-Mannschaft aus Schleswig-Holstein. Der Sieg bei den Ponys ging an die Mannschaft des Landesverbandes Hannover, der sich auch den Sieg bei den Pferden sicherte.

Die schleswig-holsteinische Mannschaft der Großpferde errang mit Matti Garlichs (RV Waabs-Langholz), Amelie Josepha Hagen (PS Granderheide), Justina Hayessen (RV Preetz und Umgebung), Anna Kins (Kieler RRV), Leni Elisa Weist (PSFV Süseler Baum) den fünften Platz.

Bereits nächste Woche geht es für Charlotte Westphal zum Nationenpreisturnier nach Tschechien und in der dritten September-Woche stehen laut Turnierkalender die Deutschen Jugendmeisterschaften der Children im Springen auf dem Programm.