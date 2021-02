2. Handball-Bundesliga : Carl Löfström ist der Erfolgsgarant

VfL Lübeck-Schwartau bringt vom TuS Fürstenfeldbruck einen schwer erkämpften 35:34(20:22)-Sieg mit.

Fürstenfeldbruck | Der VfL Lübeck-Schwartau hat am Samstagabend in der 2. Handball-Bundesliga beim TuS Fürstenfeldbruck in der Wittelsbacher Halle ein schweres Stück Arbeit abgeliefert. Rund 850 Kilometer von der heimischen Hansehalle entfernt erkämpften sich die Schleswig...

