Handball : C-Jugend gibt Zwei-Tore-Führung wieder her

Nachwuchs der HSG Holsteinische Schweiz unterliegt der HSG Mönkeberg-Schönkirchen.

von Steffen Schulz

27. August 2019, 14:45 Uhr

Eutin | Die C-Jugend-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz verloren ihr erstes Spiel in der Schleswig-Holstein-Liga mit 20:25(11:12) Toren gegen die HSG Mönkeberg-Schönkirchen. Die Eutiner Sievert-Halle war gefüllt, die Stimmung gut. Es begegneten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die sich bereits aus der Qualifikation zur Schleswig-Holstein-Liga kannten.

Damals ging das Spiel Unentschieden aus. Ein spannender Verlauf war also zu erwarten. Bis zur 15. Spielminute wurden die Ostholsteiner diesen Erwartungen gerecht, doch nach dem 7:7 unterliefen den Gastgebern Fehler in Form von Pfostentreffern und Fehlpässen, sodass die Gäste auf 10:7 davonzogen. Bis zur Pause kämpften sich die Holsteiner jedoch wieder bis auf ein Tor heran. Dieses gute Gefühl nahm das Team von Trainer Tim Schneider mit in die zweite Hälfte. Erst gelang der Ausgleich, dann die Zwei-Tore-Führung (14:12, 29.). Doch binnen weniger Sekunden glichen die Mönkeberger aus und eroberten kurz danach die Führung zurück.

Carsten Bünning

Beim 16:20 zehn Minuten vor dem Ende sah sich Tim Schneider zu einer Auszeit gezwungen, doch sein Team kam nur noch bis auf zwei Tore heran (18:20, 44.). Mannschaftssprecherin Stefanie Fürst sagte: „Für uns war es trotz der Niederlage ein gutes Spiel. Einiges ist jedoch ausbaufähig.“ Das C-Jugend-Team freue sich auf eine spannende Saison in der höchsten Spielklasse dieser Altersstufe.

Die HSG Holsteinische Schweiz spielte mit Lukas Puschkarev, Lasse Zemski und Julian Hermes im Tor sowie Julian Euler (5), Nicolas Kahmke (5/2), Julius Clasen (4), Thorge Dannenberg, Nick Raphael Fürst (je 2), Lenni Finn Marquardt, Jorik Thorsten Rusch (je 1), Felix Sandor Jenei, Niklas Königshoff und Tom Luca Rickers.