Geburtstags-Gala in der Sieverthalle : BSG Eutin plant ihr 50-jähriges Jubiläum

Organisationsteam um Vereinschefin Kathrin Mees treibt die Vorbereitungen für den Festtag voran.

Damit die Ballspielgemeinschaft (BSG) von 1971 Eutin ihr 50-jähriges Bestehen am Sonnabend, dem 13. November, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der Sieverthalle feiern kann, hat für das Organisationsteam die heiße Vorbereitungsphase begonnen. Einblicke in das Programm der BSG Das Projekt „50 Jahre BSG Eutin" nimmt unter Federführung der BSG-Vorsitzende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.