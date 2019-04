Fussball : BSG Eutin macht Boden gut

Kreisliga Ostholstein: Eutiner fertigen die Reserve des Oldenburger SV mit 5:1(1:1) Toren ab.

von Dieter Hartmann

08. April 2019, 13:31 Uhr

Die BSG Eutin hat mit einem 5:1(1:1)-Sieg gegen den Oldenburger SV II einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft. Die Eutiner überzeugten mit einem großen Willen und nutzten im zweiten Durchgang ihre zahlenmäßige Überlegenheit.

Dabei begann die Partie aus Eutiner Sicht äußerst ungünstig. Bereits nach 30 Sekunden lag der Ball im Eutiner Tor. Justin Junge erkannte, dass BSG-Keeper Maurice Lehmann zu weit vor seinem Tor stand und überlistete ihn mit einem Heber aus gut 30 Meter Entfernung. Die BSG schüttelte sich nur kurz und drängte auf den Ausgleich. Die Gastgeber erspielten sich ein Übergewicht, nutzten jedoch zunächst ihre Chancen nicht. So zielte Alexander Knappe knapp über das Tor und Dominik Palazzoni hatte gleich drei Mal den Ausgleich auf dem Schuh. Einmal scheiterte er am Oldenburger Torwart Mike Benecke, dann traf er nur das Außennetz und schließlich knallte ein Schuss gegen den Querbalken. In der 42. Minute war es jedoch soweit. Der starke Brian Dittmer setzte sich zum wiederholten Mal auf der rechten Außenbahn durch und passte scharf in den Strafraum. Dort vollendete Knappe in bester Torjägermanier zum 1:1. Kurz darauf sah der Oldenburger Nico Boetcher die Ampelkarte. Er hatte zuvor ohnehin Glück gehabt, als er nach einer Notbremse nur „gelb“ gesehen hatte und leistete sich kurz vor der Pause eine Unsportlichkeit, die Schiedsrichter Holger Grundt mit gelb-rot ahndete.

Im zweiten Durchgang spielten die Eutiner in Überzahl wie aus einem Guss und belohnten sich auch. Die 2:1-Führung besorgte Palazzoni (52.), Lennart Zimmermann erhöhte auf 3:1 (58.). Die Gäste betrieben nur noch Schadenbegrenzung und hatten keine Torchance mehr. Auf der Gegenseite verwandelte Dustin Uchneytz einen Foulelfmeter zum 4:1 (73.). Den Schlusspunkt setzte Knappe mit seinem zweiten Treffer zum 5:1-Endstand (82.).

„Heute bin ich rundum zufrieden. Wir haben gut gespielt und uns auch belohnt. Unser Sieg ist auch in der Höhe hochverdient und hätte sogar höher ausfallen können“, sagte BSG-Trainer Stefan Lunau.