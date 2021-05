Trainerwechsel in der B-Klasse : Björn Hoger wird Trainer in Bujendorf

Vorgänger Joshua Holtz will sich auf den JFV Hanse Lübeck konzentrieren.

07. Mai 2021, 15:49 Uhr

Bujendorf | Bei den Fußballern der Spielvereinigung Bujendorf steht in der kommenden Saison ein neuer Trainer an der Seitenline. Joshua Holtz hat seine Berufsausbildung beendet und will sich sportlich auf seine Trainertätigkeit beim Jugendförderverein (JFV) Hanse Lübeck konzentrieren. Sein Nachfolger ist Björn Hoger, der unter anderem zwölf Jahre im Jugend- und sechs Jahre im Seniorenbereich des SV Schwarz-Weiß Westerrade aktiv war.

„Joshua Holtz brennt für den Fußball, genau wie ich“, bringt Hoger die Einstellung der beiden Trainer auf den Punkt, die sich beim JFV Hanse kennengelernt haben, Holtz als Trainer, Hoger als Spielervater. Björn Hoger war bis Ende September 2019 Trainer in Westerrade und legte danach eine Pause ein. „Ich habe die Auszeit vom Fußball gebraucht, die Bujendorfer haben genau den richtigen Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme erwischt“, sagt Björn Hoger.

Es folgten einige Telefonate. „Vor Corona hätten wir uns verabredet und persönlich getroffen“, stellt der Trainer fest. So blieb es in diesem Jahr bei digitalen Kontakten. Hoger schätzt die Bujendorfer als Dorfverein, in dem alle mit anpacken. Einen Co-Trainer sieht er noch als unnötig an: „Wir haben genügend erfahrene Spieler in der Mannschaft, die mich beim Training unterstützen.“

Auch wenn er erst zur neuen Saison als Trainer einsteigt, hat Björn Hoger schon zum Telefonhörer gegriffen und Gespräche mit möglichen Neuzugängen geführt. Ein konkretes Saisonziel hat er noch nicht ausgegeben, stellt aber fest: „Ein Platz zwischen 1 bis 5 sollte möglich sein.“