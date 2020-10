Fussball-Kreisklasse A : Ben Becker zeigt ein starkes Spiel

SG Scharbeutz-Pansdorf setzt sich beim SV Fortuna St. Jürgen II mit 2:1(2:1) Toren durch.

von Nils Hirseland

11. Oktober 2020, 19:23 Uhr

Lübeck | Die SG Scharbeutz-Pansdorf hat in der A-Klasse Lübeck mit 2:1(2:1) Toren beim SV Fortuna St. Jürgen II gewonnen. In dem sehr zerfahrenen Spiel fehlte bei beiden Mannschaften der Spielfluss. Meist sorgten Einzelaktionen oder Fehler des Gegners für Torgefahr.

Wir haben phasenweise zwar das Spiel gemacht, aber fußballerisch lief bei beiden Teams nicht so viel. Jürgen Grimm, Trainer der SG Scharbeutz-Pansdorf

Leif Worrach erzielte nach neun Minuten das 0:1. Lasse Dymowski glich zum 1:1 aus (25.). Dennis Rateyczak traf zum 2:1 (31.). „Das war ein glücklicher Sieg in einem nicht so guten Spiel. Wir haben phasenweise zwar das Spiel gemacht, aber fußballerisch lief bei beiden Teams nicht so viel. Doch es ist gut, dass wir auch so eine Partie gewinnen“, meinte der Scharbeutzer Trainer Jürgen Grimm und hob die Leistung von Abwehrspieler Ben Becker hervor, der in seiner Rolle in der Viererkette überzeugte.