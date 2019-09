Frauenfussball : Aufstellungssorgen bei der BSG Eutin

Fußballerinnen spielen bei der 0:3-Niederlage gegen Zarpen die zweite Halbzeit in Unterzahl.

von Nils Hirseland

19. September 2019, 19:09 Uhr

Eutin | Die Fußballerinnen der BSG Eutin warten nach der 0:3(0:1)-Niederlage am vierten Spieltag gegen die SG Zarpen/Krummesse weiterhin auf den ersten Punkt in der laufenden Saison in der Landesliga Holstein. Die Eutinerinnen sind weiterhin von personellen Sorgen geplagt. Trainerin Nora Riemchen standen – sie selbst eingeschlossen – nur zwei Auswechselspielerinnen zur Verfügung.

Starke Torfrau Janine Feldmann

Nachdem sich Jennifer Green früh verletzt hatte (20.), wurde Judith Roever früh eingewechselt. Die BSG kämpfte und zeigte eine gute Defensivleistung. Torfrau Janine Feldmann hielt, was zu halten war. Allerdings waren die Gastgeber in der Offensive zu harmlos. Nora Riemchen kam für die ebenfalls angeschlagene Emma Handt ins Spiel (29.). Nach einem Foul an der Strafraumgrenze verwandelte Charlotte Wellershaus den fälligen Freistoß zum 1:0 für Zarpen (40.).

Nach dem Seitenwechsel fiel auch Merle Bresa aus, so dass die BSG die zweite Halbzeit in Unterzahl antreten musste. Bedingt durch die Ausfälle spielte Denise Ramin auf ungewohnter Position im zentralen Mittelfeld, während Sarah Runge in die Innenverteidigung rücken musste. Die Gäste blieben über die Standardsituationen gefährlich. Charlotte Wellershaus erzielte mit einem Freistoß das 2:0 (68.). Kurz vor dem Abpfiff erhöhte Annika Hellbrück auf 3:0 (89.).

„Die Ausfälle haben uns in die Position des Verteidigers gezwungen. Wir versuchen die positiven Erkenntnisse für die nächsten Spiele mitzunehmen«, sagte Nora Riemchen.