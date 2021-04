Mit Video-Interview : Anouschka Bernhard ist seit dem 1. Januar Landestrainerin beim SHFV

Arbeitsplatz an der legendären Fußballschule in Malente hoch über dem Kellersee.

17. April 2021, 09:32 Uhr

Als Antwort auf die Frage nach den Vorzügen, die ihr neuer Arbeitsplatz bietet, breitet Anouschka Bernhard auf der Terrasse des Uwe-Seeler-Fußball-Parks ihre Arme aus: „Darum!“ Zu ihren Füßen präsentiert sich der Rasen des Stadions in sattem Grün, dahinter liegt der Kellersee. Inhaltlich hat die Arbeit als Sportlehrerin des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) auch einen entscheidenden Vorteil. Während Anouschka Bernhard sich als U17- und U16-Trainerin des Deutschen Fußballbundes (DFB) auf einen Jahrgang konzentrieren musste, kann sie Nachwuchsfußballerinnen beim SHFV sechs Jahre lang begleiten, bis sie in den Erwachsenenbereich wechseln.

47 Länderspiele und ein Tor gegen Brasilien

Anouschka Bernhard hat eine beeindruckende Fußballbilanz: Als Spielerin wurde sie mit dem FSV mehrmals Deutsche Meisterin und Deutsche Pokalsiegerin, sie absolvierte 47 Länderspiele, in denen die Abwehrspielerin ein Tor gegen Brasilien geschossen hat, ist als Spielerin Europa- und Vize-Weltmeisterin und wurde als Trainerin mit der U17 des DFB viermal Europameisterin und hat an mehreren Weltmeisterschaften teilgenommen. „Ich habe die Spielerinnen oft im August beim ersten Lehrgang kennengelernt, dann haben wir uns auf eine EM oder WM im Mai des Folgejahres vorbereitet - und danach gab es die Verabschiedung“, sagt die Trainerin. Diese Kurzfristigkeit habe sie gestört.

Training ist für Landeskaderspielerinnen möglich

Nach dem Abschied vom DFB nach neun Jahren hat Anouschka Bernhard eine Pause eingelegt: „Es war gut, ein paar Monate Pause vom Fußball zu haben.“ Sie hat überlegt, einen anderen Weg einzuschlagen, eine Golftrainer-Lizenz und eine Lizenz als Golf-Physiotherapeutin erworben. Dann habe sie das Angebot des SHFV gesehen und festgestellt: „Das Fußballfeuer ist noch nicht ausgegangen.“ Das Gesamtpaket habe sie überzeugt: „Da musste ich nicht lange überlegen.“ Im Uwe-Seeler-Fußballpark ist sie für den gesamten weiblichen Bereich verantwortlich. Dazu komme der Arbeitsplatz mit einer vorbildlichen Sportanlage und dem Blick über den Kellersee. Weil die Fußballerinnen den Landeskader bilden, haben sie - unter strengen Auflagen - schon gemeinsam in Malente trainieren dürfen. So hat sich Anouschka Bernhard direkt ein konkretes Bild von ihrer Aufgabe verschafft.

Ein Besuch im Uwe-Seeler-Fußball-Park:

„Auch in diesem Jahr wird es mit Sicherheit kaum Wettkämpfe geben, die norddeutschen Meisterschaften für U14 und U16 sind bereits abgesagt. Ich hoffe, dass im Oktober die U18 spielen darf. Denn für diesen Jahrgang wäre es der Abschluss der Jugendlaufbahn im SHFV“, sagt Anouschka Bernhard. Zurzeit spielen die großen Talente in den älteren Jahrgängen in Jungenteams. Sie wünscht sich, dass die Arbeit der leistungsstärksten Frauenteams SV Henstedt-Ulzburg und Holstein Kiel, deren Arbeit sie lobt, bald mit dem Aufstieg belohnt wird, denn auch der Frauenfußball braucht Vorbilder. Ihr Traum wäre ein Zweitligist als Aushängeschild für die Mädchen und Frauen im Land.

Ein Plädoyer für eine Eliteschule des Fußballs

Das Sahnehäubchen wäre eine Eliteschule des Fußballs, die der Nachwuchsförderung eine neue Dimension geben könnte: Das bedeute eine Trainingseinheit am Morgen vor der Schule, eine nach der Schule, dazu finde das Training in leistungsstarken Gruppen statt. „Davon würden nicht die Mädchen, sondern natürlich auch die Jungen profitieren“, stellt die 50-Jährige fest. „Wir müssen mit den Schulen kooperieren“, stellt die Trainerin fest.

Die "Heidelberger Ballschule" als Anregung für Kindertraining

Sie sieht in der „Heidelberger Ballschule“ ein Vorbild für den Kindersport. Dort erlernen die Mädchen und Jungen spielerisch den Umgang mit dem Ball, werden mit verschiedenen Techniken in den unterschiedlichen Sportarten vertraut. Davon würden viele Ballsportarten profitieren, denn wer einen Sprungwurf im Handball, einen Angriffsschlag im Volleyball oder einen Spannschuss im Fußball ausführen kann, verfüge über wichtige Grundfertigkeiten. „Letztlich kommt es darauf an, den Kindern die Freude an der Bewegung zu vermitteln“, stellt Bernhard fest.

Die Lebenswelten haben sich verändert. Da können wir neue Zusatzangebote schaffen. Anouschka Bernhard, Landestrainerin für Mädchenfußball

Die Pandemie habe viele Pläne durchkreuzt, biete gerade dem Fußball aber auch neue Chancen: „Unser Sport findet grundsätzlich gemeinsam im Freien statt. Die Lebenswelten haben sich verändert. Da können wir neue Zusatzangebote schaffen“, erläutert Anouschka Bernhard, die natürlich weiß, dass ihre Spielerinnen ganz selbstverständlich mit sozialen Medien wie Instagram umgehen und anders kommunizieren als frühere Generationen. Bei ihrem ersten Besuch in Malente habe es in der Sportschule ein Telefon und einen Internetzugang im Büro des Leiters der Einrichtung, Klaus Jespersen, gegeben. Das sei heute nicht mehr vorstellbar.

Im Sportjahr 2021 gebe es bisher keine Möglichkeit, neue Talente zu sichten, den auch in den jungen Jahrgängen sind Turniere und Spiele gestrichen worden. Auf jeden Fall lohnt es sich, einen Platz im SHFV-Kader anzustreben, sagt die Landestrainerin. Denn das Saisonziel für Auswahlteams sei immer die Teilnahme am Sichtungsturnier des DFB in Duisburg-Wedau. Die besten Spielerinnen, die dort in den Notizbüchern der DFB-Trainerinnen und -trainer landen, haben vielleicht einen wichtigen Schritt in Richtung auf die Nationalmannschaft geschafft. Wenn nicht – dürfen sie hoch über dem Kellersee Trainingseinheiten bei einer der besten und erfolgreichsten Fußballtrainerinnen der Welt genießen. ­