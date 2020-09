Badminton : Anna Rose gewinnt drei Bezirkstitel

14-jähiges Talent der BSG Eutin ist in Einzel, Doppel und Mixed nicht zu schlagen.

24. September 2020, 12:21 Uhr

Berkenthin | Bei den Badminton-Bezirksmeisterschaften der Altersklassen U9 bis U19 gingen ein Trio aus Eutin an den Start: Jonathan Schmüth, Timon Severin (beide BSG Eutin) und Alina Rose (PSV Eutin) traten bei den Wettbewerben an, die unter strengen Hygieneauflagen und mit einem deutlich reduziertem Teilnehmerfeld ausgespielt wurden.

Bei den Mädchen entschied die 14-jährige Alina Rose in der Altersklasse U17 drei Disziplinen für sich: Sie siegte das Mädcheneinzel und stand an der Seite von Vivien Führ vom TSV Berkenthin auch im Mädchendoppel ganz oben auf dem Podest. Ihr drittes Gold holte die Eutinerin schließlich gemeinsam mit Leonard Freistedt vom BSV Kisdorf im Mixed.

Bei den Jungen holten sowohl Jonathan Schmüth im Jungeneinzel U15 als auch Timon Severin im Jungeneinzel U17 den Titel nach Eutin. Gemeinsam belegte sie den zweiten Platz im Doppel.

Am Wochenende zuvor war Alina Rose (PSV Eutin) in Merseburg in Sachsen-Anhalt, wo die jüngeren Altersklassen ihre B-Rangliste ausspielten, die der norddeutschen Rangliste entspricht. Die Eutinerin knüpfte an ihre Leistungen vor der Unterbrechung an. Nach einem klaren Auftaktsieg in der ersten Runde unterlage Alina Rose im U15-Einzel der an Nummer 3 gesetzten Ida Scharsitzke aus Niedersachsen und erspielte sich am Ende den achtbaren neunten Platz.

Für das Mädchendoppel U15 war sie ohne feste Partnerin angereist und startete mit der ebenfalls frei gemeldeten Wilhelmine Witthus aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier erreichte sie nach umkämpften drei Sätzen einen neunten Platz.