Jugend trainiert fuer Olympia : Abgucken ausdrücklich erlaubt

Die Turnerinnen und Turner des Eutiner Voß-Gymnasiums belegten beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ die Plätze 10 und 13.

von Harald Klipp

28. April 2018, 05:30 Uhr

Beim Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ war abgucken ausdrücklich erlaubt. „Vor allem die Jungen haben sich eine Menge von den Internats- und Sportschulturnern abgeschaut, sie haben ihre Körperspannung deutlich verbessert“, berichtet Sportlehrerin Pamela Junker von der Eutiner Voß-Schule. Sie war im Wettkampf IV mit je einem Mädchen- und Jungenteam in Berlin am Start, die Eutiner Mädchen erreichten im Vergleich der besten Schulturnerinnen und -turner des Landes den zehnten, die Jungen den 13. Platz.

Der Donnerstag war für die Eutiner Wettkampftag. Am Vormittag zeigten die Mädchen ihr Können. Sie zeigten einen gelungenen Wettkampf, auch wenn es bei der Abschlussstaffel einen Ausrutscher gab, der ein bis zwei Sekunden kostete.

„Ich bin mit den Leistungen sehr zufrieden“, urteilte Pamela Junker, der die erfolgreiche PSV-Turnerin Betsy Klahr zur Seite stand. Doch in Berlin standen nicht nur die sportlichen Wettbewerbe auf dem Terminplan: Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gehört zu einem Hauptstadtbesuch einfach dazu. So waren die Schülerinnen und Schüler am Holocaust-Mahnmal, schossen am Brandenburger Tor Erinnerungsfotos, nahmen den Alexanderplatz in Augenschein, starteten eine Shoppingtour, schauten bei den anderen Turnwettkämpfen und dem Handballturnier vorbei und machten eine Klettertour. Höhepunkt der Woche in Berlin war der traditionelle Empfang in der Landesvertretung Schleswig-Holstein und Niedersachsen, bei dem die Landessieger vorgestellt wurden und sich bei Pizza und Nudeln stärken durften.

Die Eutiner Jungen bestätigten mit ihren Übungen ihren Trainingsfleiß. „Die Wettkämpfe sind mit sechs Disziplinen, die sehr unterschiedliche Anforderungen stellen, sehr anspruchsvoll“, stellt Pamela Junker fest. Ihre Schützlinge bekamen einen Eindruck davon, wie sich die Turnteams an Sportinternaten vorbereiten. „Da wird sieben Mal pro Woche trainiert und auch in den Osterferien stehen jeden Tag Trainingseinheiten auf dem Programm“, sagt die Eutiner Sportlehrerin.

Das Bundesfinale endete mit der großen Party in der Max-Schmeling-Halle. Da feierten die Mädchen und Jungen den Abschluss einer aufregenden und erfolgreichen Woche. „Die Kinder verstehen sich ausgezeichnet, wir hatten eine schöne Atmosphäre“, bilanziert Pamela Junker.