Fußball : A-Jugend-Fußballer von Eutin 08 siegen bei SG Wagrien mit 2:1

20. August 2020, 15:20 Uhr

Heringsdorf | In ihrem ersten Testspiel nach der Corona-Pause hat die U19-Mannschaft von Eutin 08 einen 2:1(0:0)-Sieg bei der SG Wagrien erzielt. „Das Ergebnis ist zweitrangig. Wichtig ist, dass wir endlich wieder unter Wettkampfbedingungen spielen konnten“, sagte Trainer Christian Kröger.

Gegner hatte die besseren Chancen

In der ersten Halbzeit tat sich die neu formierte junge Mannschaft der Eutiner noch schwer. Die Gastgeber hielten kämpferisch gut dagegen und unterbanden viele Aktionen der Gäste. So hatte die SG Wagrien die beiden besten Chancen, die sie jedoch vergab.

Wende im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. Mit zunehmender Spieldauer dominierten die Gäste durch ihre spielerische Überlegenheit. So ergaben sich auch einige gute Chancen. Es dauerte jedoch bis zur 80. Minute, ehe Monty Gutzeit einen sehenswerten Angriff zur Gästeführung abschloss. Der Vorsprung hielt jedoch nur kurze Zeit. Dann nutzte Wagrien einen Abspielfehler der Eutiner zum überraschenden Ausgleich. Doch Eutin 08 setzte nach und erzielte durch Jesse Rosinke in der 85. Minute den Siegtreffer.

„Zu Beginn waren wir vielleicht etwas zu übermotiviert. Nach der Pause haben wir deutlich zugelegt und hatten mehr Ballsicherheit. Insgesamt ein gelungener erster Test, wobei Wagrien stark gegengehalten hat“, sagte Christian Krüger.

Gleich zwei Turniere am Wochenende

An diesem Wochenende sind die A-Jugendlichen an beiden Tagen aktiv. Am Sonnabend, 22. August, treten sie in Lensahn zur Qualifikation für den Landespokal gegen den TSV Neustadt, die SG Fehmarn und die SG Wagrien an. Das Turnier beginnt um 15 Uhr und endet gegen 19.30 Uhr. Am Sonntag, 23. August, spielt die U 19 von Eutin 08 auf dem Waldeck ein Blitzturnier von 10 Uhr bis 13.15 Uhr. Dabei treffen die Gastgeber auf den FC Schönberg 95 und den Eimsbütteler TV.