Schiessen : 58 Zehnen in Serie

Hannah Ehlers vom SSV Kassau überragt bei Landesmeisterschaften im Luftgewehr-Liegendanschlag.

von Wilhelm Boller

04. Juni 2019, 18:32 Uhr

Kellinghusen | Im Landesleistungszentrum des Norddeutschen Schützenbundes starteten die Landesmeisterschaften mit großartigen Erfolgen der Ostholsteiner. Besonders eindrucksvoll präsentierte sich für den SSV Kassau in der Jugendklasse Hannah Ehlers, mit ihren 599 von 600 möglichen Ringen im Luftgewehr-Liegendschießen war sie nah an der Höchstmarke. Im zweiten der 60 Schüsse zeigte der Bildschirm eine 9,9 an, gewertet als volle Neun. „Schade. Das löste gleich meinen Ehrgeiz aus, die folgenden 58 Zehnen zeigten aber, dass mein Trainingseinsatz sich gelohnt hat“, sagte das 14-jährige Schießsporttalent, das 14 Zähler vor der Zweitbesten lag. Fast gleichstark gewann für den Schützenverein Malente Marco Schmidt mit 597 Ringen den Titel in der männlichen Jugend, 13 Ringe betrug dort der Abstand zum Silberrang.

Kein Wunder also, dass in der Teamwertung der SSV Kassau mit Hannah Ehlers, Timo Kocian und Olli Eriksen mit 1751 Ringen Gold gewann. In der Schülerklasse mussten sich die Kassauer David Eriksen, Hannes Dohm und Sohaib Zatema mit 843 Ringen durch die SSG BooKuRiTra aus dem Kreis Segeberg mit 874 geschlagen geben. Auf exakt 843 Ringe kam Team Kassau II in der Besetzung Soran Zatema, Cecilia Madlen Dahm und Tilmy Sadi Koc. In der Einzelwertung sicherte sich Leonie Noelle Jürgensen bei 293 Ringen für den Schützenverein Malente die Silbermedaille.

Im Luftgewehrwettbewerb überzeugten im Stehendanschlag die Juniorinnen des SSV Kassau mit 1147 Ringen gegen vier Dreierteams klar, den Grundstock dabei lieferte Celina Sophie Dahm als Vizemeisterin der Juniorinnen II mit eindrucksvollen 389 Ringen, knapp geschlagen von Sarah Hanke vom SV Rickert mit 390 Ringen. Natalie Sevke steuerte als Vierte 384 bei, enttäuscht zeigte sich Johanna Wohnsdorf über ihre 374.

Deutlich war auch der Kassauer Teamerfolg der Junioren, Landesmeister André Weede mit 379 Ringen, Vizemeister Robin Jedtberg mit 378 und der Einzelvierte Paul Venohr mit 371 freuen sich nun bereits auf einen Start bei der DM in München. Der Titel der Juniorenaltersklasse II ging für 380 an Bastian Koch vom Schützenbund Glasau-Sarau.