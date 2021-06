Fit wie ein Turnschuh : 50 Sportabzeichen für die HSG Holsteinische Schweiz

Handballerinnen und Handballer von sechs bis 54 Jahren beweisen ihre Fitness.

Malente | Zwar weniger als erhofft, aber dennoch über 50 Mitglieder der Handballspielgemeinschaft (HSG) Holsteinische Schweiz haben sich am vergangenen Sonnabend auf dem Sportplatz an der Neversfelder Straße in Malente den Prüfungen für das Sportabzeichen gestellt. Unterstützt wurde der Aktionstag vom Sportabzeichen-Wart des TSV Malente, Uwe Dühring, und dessen...

