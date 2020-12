HANDBALL : 2000 Euro für die Rosenstadt-Kids

HSC Rosenstadt Eutin wird in Neumünster für sein inklusives Handballprojekt ausgezeichnet.

09. Dezember 2020, 09:57 Uhr

Neumünster | Die Auszeichnung kam rechtzeitig zu Weihnachten und zum sechsten Vereins-Geburtstag. Der Handball Sport-Club Rosenstadt Eutin belegte beim Landesentscheid des Vereinswettbewerbs „Sterne des Sports“, den der Deutschen Olympischen Sportbund und die Volks- und Raiffeisenbanken ins Leben gerufen haben, den zweiten Platz – und 2000 Euro für den Gabentisch.

Auszeichnung für die soziale Bedeutung der Sportvereine

58 Vereine aus ganz Schleswig-Holstein hatten bei dem Wettbewerb mitgemacht – zehn davon schafften es bis ins Landesfinale. Die drei bestplatzierten Vereine wurden in den Holstenhallen Neumünster ausgezeichnet. Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken Raiffeisenbanken werden die „Sterne des Sports“ bereits zum 17. Mal in Bronze durch Städte, Gemeinden und Kreise, Silber auf Landesebene und Gold beim Bundesfinale vergeben. Mit der Auszeichnung soll die soziale Bedeutung der Sportvereine für die Gesellschaft hervorgehoben werden.

Das Projekt wuirde 2014 aus der Taufe gehoben

Auf den mit 2000 Euro dotierten zweiten Platz wählte die Jury den HSC Rosenstadt Eutin, der ein inklusives Handballprojekt vorgestellt hat. Der Eutiner Verein habe 117 Mitglieder, sagt der Vereinsvorsitzende Uwe Stock. Der HSC setze sich in intensiver Zusammenarbeit mit örtlichen Schulen, anderen Vereinen und Sportverbänden für die Inklusion im Sport ein. Nachdem das Projekt vor fast sechs Jahren mit dem Mixed-Team „Rosenstadt-Kids“ an den Start gegangen war, stellt der Verein mittlerweile sechs Mannschaften, darunter auch ein Elternteam, das der HSC Rosenstadt für die Freizeitliga gemeldet hat. Für die Verbindung zur Gustav-Peters-Schule sorgt Lehrerin Barbara Kleinmann, die auch Mitglied im HSC ist.

Der Goldene Stern geht an den VfL Pinneberg

Landessieger wurde der VfL Pinneberg, der die Jury mit dem im Rahmen seines Kinderschutz-Projektes gegen sexualisierte Gewalt entstandenen Comic „Stopp! Nicht mit mir!“ überzeugte und mit dem „Großen Stern des Sports“ in Silber ausgezeichnet wurde. Mit dem Sieg auf Landesebene darf sich der VfL Pinneberg über ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro freuen. Außerdem hat sich der Verein für das bundesweite Finale der „Sterne des Sports“ qualifiziert, das am 18. Januar in Berlin stattfinden soll; in diesem Jahr erfolgt dort die Auszeichnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.