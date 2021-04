Football : 2000 Euro für die Jugendarbeit der Lübeck Cougars

Moderator Carsten Spengemann überreicht Scheck im Namen des Vereins „One-World Charity“.

Avatar_shz von Harald Klipp

23. April 2021, 17:57 Uhr

Lübeck | Die Jugendabteilung der Lübeck Cougars erhält finanzielle Unterstützung: Auf dem Vereinsgelände an der Vorwerker Straße überreichte der Stadionsprecher des Football-Zweitligisten, Carsten Spengemann, der Cougars-Jugend am Dienstag einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro.

Die Corona-Pandemie trifft gerade den Nachwuchs in den Vereinen besonders hart. Sat1-Footballexperte und Stadionsprecher der Lübeck Cougars

Spengemann übergab den Scheck im Namen des Vereins “One-World Charity“, der sich für Kinder in Not und für die Förderung von Jugendlichen im Sport einsetzt. Bereits seit mehreren Jahren ist Spengemann Teil des gemeinnützigen Vereins. Mit dem Geld soll unter anderem neues Equipment angeschafft werden. “Die Corona-Pandemie trifft gerade den Nachwuchs in den Vereinen besonders hart“, weiß Spengemann, der als Footballexperte für die Fernsehsender Sat1, ProSieben und ProSiebenMaxx im Einsatz ist. Der Marketingchef der Cougars, Frank Mendritzki, freute sich, dass Spengemann, der sich auch als Stadionsprecher auf dem Buniamshof bei den Heimspielen der Lübeck Cougars engagiert, den Scheck überreichte.