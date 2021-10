Fussball-Oberliga : Yago Heider trifft zum 1:0-Sieg für SV Frisia 03 Risum-Lindholm

Nordfriesen holen im Heimspiel gegen den TSV Altenholz drei wichtige Punkte

Risum-Lindholm | Dem SV Frisia 03 Risum-Lindholm ist in der Fußball-Oberliga Nord vor 100 Zuschauern im Niko-Nissen-Stadion ein wichtiger Arbeitssieg mit 1:0 (0:0) gegen den TSV Altenholz geglückt. In einem streckenweise schwachen Spiel sicherte Yago Heider mit seinem vierten Saisontor zum 1:0 (74.) drei ungemein wichtige Punkte für Frisia. „Es war ein Spiel wie das We...

