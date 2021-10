Fussball-Oberliga : Wieder ein „Endspiel“ für SV Frisia 03 Risum-Lindholm

Die Mannschaft von Trainer Dennis Peper steht am Sonntag gegen den TSV Altenholz unter Erfolgszwang.

Lindholm | Nach vier Punkten in Folge in der Fußball-Oberliga gab es für den SV Frisia 03 Risum-Lindholm am vergangenen Sonntag mit dem 1:2 bei Inter Türkspor Kiel wieder eine Enttäuschung. Diese Scharte wollen die Nordfriesen im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Altenholz unbedingt auswetzen. Die Lage: Mit vier Punkten liegt Frisia in der Tabelle auf P...

