Weite, Wind und Wellen

130 Aktive genießen den 14. Hallig-Dreeathlon

Jan Wrege

04. Juli 2021, 16:47 Uhr

Langenhorn | Beim 14. Hallig-Dreeathlon kehrten 130 Aktive nach langer Pause in den Wettkampf zurück. Das Interesse an diesem besonderen Triathlon mit fünf Teilstrecken (zweimal Radfahren, zweimal Laufen, einmal Schwimmen) war auch jenseits der Landesgrenzen riesig und die Startplätze schon seit Wochen ausgebucht. Zwischen Langenhorn und Hamburger Hallig genossen die Sportlerinnen und Sportler die Weite der Landschaft, hatten aber auch mit Wind und Wellen zu kämpfen. Am besten gelang dies der Flensburgerin Jenny Jendryschik in der Frauenkonkurrenz und dem Rostocker Lukas Schnödewind bei den Männern.

Der Dreeathlon begann mit einer 9-km-Radstrecke, gefolgt von 4,3 km Laufen vom Amsinck-Haus zur Hamburger Hallig und dem Sprung in die Nordsee. „Das war ganz schön wellig, hat aber tierisch Spaß gemacht“, sagte Jenny Jendryschik, die ihr Dreeathlon-Debüt gleich als Siegerin beendete. Für zwei Starter wurde es zu viel. Die Wasserwacht musste den beiden Sportlern zu Hilfe kommen. „Gut, dass wir die Wasserwacht dabei haben“, sagte Organisator Björn Nahnsen vom SV Enge-Sande erleichtert.

Nach dem Schwimmen ging es in umgekehrter Reihenfolge mit dem 4,3-kmLauf und über 9 km auf dem Rad zurück nach Langenhorn.

Mit Bestleistungen auf allen fünf Teilstrecken legte Jenny Jendryschik früh die Basis für einen neuen Streckenrekord. Mit 1:07:50 Stunden unterbot die 21-jährige die Top-Zeit von Hanna Winckler aus dem Jahr 2016 um 16 Sekunden. Tatjana Brandt vom Borener SV wurde in 1:15:01 Stunden Zweite. Dahinter lieferten sich die Nachwuchsasse Mia Söth (SV Enge-Sande) und Sarah Dohse (USC Kiel) sowie Lokalmatadorin Karen Paysen (TSV Langenhorn) einen packenden Dreikampf. Sarah Dohse war in 1:16:18 Stunden einen Tick schneller als die beiden Nordfriesinnen. Mia Söth wurde in 1:16:34 Stunden Vierte vor Karen Paysen (1:17:13.

Auch bei den Männern schrammten die schnellsten Nordfriesen knapp an einem Podestplatz vorbei. Als Finn Johannsen (MTV Leck/ 1:05:13) und Benjamin Haas (TSV Ladelund/1:06:42) mit den viert- und fünftschnellsten Zeiten das Ziel erreichten, waren die Spitzenplätze schon vergeben. Der 25-jährige Rostocker Lukas Schnödewind verknüpfte einen Besuch im heimatlichen Rendsburg mit einem Start an der Nordsee und sicherte sich hier insbesondere mit einer herausragenden Schwimmleistung den Sieg in neuer Streckenrekordzeit von 1:02:21 Stunden vor Hauke Timme (USC Kiel/ 1:04:13) und Markus Hein (Hannover 96/ 1:04:38).

Als Nächstes freut sich die nordfriesische Szene auf den After-Work-Triathlon in Niebüll am 6. August.