Fussball-Kreispokal : SV Frisia 03 und Husum wieder im Finale

Oberligist Risum-Lindholm siegt in Hattstedt 4:0 / Stormstädter gewinnen 6:0 in Langenhorn

Hattstedt/Langenhorn | Der Oberligist SV Frisia 03 Risum-Lindholm wurde im Halbfinale des Fußball-Kreispokals am Freitagabend seiner Favoritenrolle mit einem 4:0 beim TSV Hattstedt gerecht. Am Sonnabend zog der Landesligist Husumer SV souverän nach und besiegte die SG Langenhorn-Enge mit 6:0 (4:0). So kommt es am Sonntag (15 Uhr) wie im Vorjahr zum Endspiel zwischen Husum un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.