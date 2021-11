Fussball-Oberliga : SV Frisia 03 Risum-Lindholm verliert beim Spitzenreiter TSV Bordeholm

Nordfriesen verlieren guter erster Halbzeit noch mit 0:4 beim Favoriten

Risum-Lindholm | Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm stand in der Fußball-Oberliga Nord beim Spitzenreiter TSV Bordesholm am Ende auf verlorenem Posten. Nach einer starken ersten Halbzeit und einem verdienten 0:0 zur Pause verloren die Nordfriesen am Ende noch unter Wert mit 0:4. „Das war dann doch zwei Tore zu hoch und ärgerlich, weil jedes Tor zählt. Die Jungs haben sich...

