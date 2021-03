Fussball : SV Frisia 03 Risum-Lindholm freut sich jetzt auf Derbycup und Pokal

Nordfrieslands Oberligisten akzeptieren den Abbruch der regulären Fußballsaison als einzig vernünftige Lösung

Avatar_shz von Jan Wrege

12. März 2021, 18:00 Uhr

Sönke Lorenz fühlt sich als Sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten SV Frisia 03 Risum-Lindholm momentan etwas verloren. „Es fühlt sich alles merkwürdig an. Wir hängen in der Luft, es ist ein totes Geschäft“, sagt Lorenz, der sich in dieser Zeit normalerweise auch um Personalien im Kader kümmern würde. Aber in der Pandemie ist nichts normal. „Es ja derzeit völlig absurd, jemanden anzusprechen. Man hat auch wenig Kontakte, das Netzwerk ist zusammengebrochen.“

Sönke Lorenz sehnt wie alle Spieler und Funktionsträger im Amateurfußball die Zeit herbei, in der man sich wieder trifft und der Ball wieder rollen darf. Gleichwohl trägt der Risum-Lindholmer die vom SHFV gerade verkündete Einstellung des Punktspielbetriebs dieser Saison in allen Klassen mit: „Total in Ordnung. Alles andere wäre verwunderlich gewesen.“ Nichts wäre schlimmer, als den Betrieb hochzufahren und angesichts steigender Inzidenz gleich wieder einzustellen, meint Lorenz.

Außerdem gibt er zu bedenken, dass die Spieler sechs bis acht Wochen Vorbereitung brauchen würden, um wieder mit Fußball auf Oberliganiveau beginnen zu können. Ohne angemessene körperliche Verfassung würden viele Verletzungen drohen. Weit waren die Risum-Lindholmer in der Oberligasaison ohnehin nicht gekommen: Nur zwei Punktspiele konnten stattfinden.

Frisia ist am Freitag wieder ins Training eingestiegen, allerdings bei weitem noch nicht in gewohnter Frequenz. Zwei Mal in der Woche wird Coach Bernd Ingwersen jeweils eine Gruppe von zehn Spielern versammeln, mehr sind derzeit nicht erlaubt.

Dennoch schaut Sönke Lorenz zuversichtlich nach vorn und begrüßt, dass der SHFV einen „Derby-Cup“ anbieten will, wenn es die Corona-Lage zulässt. „So einen regionalen Wettbewerb finde ich total gut. Ich habe davon bisher nur aus der Zeitung erfahren, aber wenn es so weit ist, werden wir uns dafür anmelden“, kündigte der Sportliche Leiter des SV Frisia 03 an.

Im Landespokal war für die Nordfriesen nach einem hochklassigen Viertelfinale gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck Endstation – das Elfmeterschießen ging unglücklich verloren. Im Kreispokal freut sich das Ingwersen-Team auf das Halbfinale gegen den ambitionierten Kreisligisten TSV Hattstedt. „Da tut sich ja einiges. Das wird für uns kein Spaziergang“, erwartet Sönke Lorenz ein spannendes Duell, das möglicherweise im Mai stattfinden könnte.

Für die kommende Oberligasaison sieht der Sportliche Leiter den SV Frisia 03 gut aufgestellt. Personell gibt es bislang nur wenige Veränderung. Christian Knies steht dem Trainerteam aus gesundheitlichen Gründen zunächst nicht mehr zur Verfügung. Der momentan 25-köpfige Kader wird sich auf einigen Positionen noch verändern, bleibt aber im Wesentlichen zusammen.

Anders als der Kreisrivale hat Frisia durch Saisonabbruch und fehlende Heimspiele keine wirtschaftlichen Sorgen. „Wir zahlen keine Gehälter. Aufwandsentschädigungen fließen nur, wenn gespielt und trainiert wird. Daher haben wir keine Verluste“, sagt Lorenz. Es habe nie in Frage gestanden, dass der SV Frisia 03 in der Oberliga weitermacht.

Das ist bei der Husumer SV anders, das Team startet in der neuen Saison freiwillig in der Landesliga (wir berichteten). Torsten Böker, Trainer und von Sommer an Sportlicher Leiter bei den Stormstädtern, begrüßt die Entscheidung, die Saison abzubrechen. „Das gibt den Vereinen Planungssicherheit und war auch die einzig sinnvolle Lösung. Es ist wichtig, dass wir wieder zusammen auf den Platz gehen und die Freude am Fußball zurückgewinnen“, der sich auf „normale Bedingungen“ im Sommer freut.