Fussball-Oberliga : SV Frisia 03 Risum-Lindholm fordert Spitzenreiter TSV Bordesholm heraus

Nordfriesen hoffen als Außenseiter auf eine Überraschung und auf Revanche für unglückliches 2:3 im Hinspiel

Risum-Lindholm | Auf den SV Frisia 03 Risum-Lindholm wartet im letzten Auswärtsspiel des Jahres in der Fußball-Oberliga ein schwerer Brocken. Heute um 13.30 Uhr treten die Jungs von Bernd Ingwersen und Dennis Peper beim TSV Bordesholm, Tabellenführer der Nord-Gruppe, an. Das Hinspiel verloren die Nordfriesen durch ein Last Minute-Tor mit 2:3. „Da haben wir noch etwas g...

