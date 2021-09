Fussball-Oberliga : SV Frisia 03 bekommt kurz vor dem Abpfif den entscheidenden Gegentreffer

Risum-Lindholmer holen 0:2 gegen Favoriten Bordesholm auf und verlieren doch noch unglücklich mit 2:3

Risum-Lindholm | Dem SV Frisia 03 Risum-Lindholm fehlt derzeit in der Fußball-Oberliga Nord ein wenig das Glück. Gegen den Titelaspiranten TSV Bordesholm verloren die Nordfriesen vor 180 Zuschauern im Niko-Nissen Stadion nach großem Kampf am Ende noch in der Nachspielzeit mit 2:3 (0:2). Nach katastrophalem Beginn – Bordesholm traf früh durch Florian Härter (3.) und Mal...

