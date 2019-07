nospa.Cup in Leck am 7. August : SG Flensburg-Handewitt testet gegen Skjern Handbold

Am Freitag startet der Kartenvorverkauf für das hochkarätige Testspiel in der Nordfrieslandhalle.

von Nordfriesland Tageblatt

05. Juli 2019, 12:15 Uhr

Leck/Flensburg | Heute beginnt der Kartenvorverkauf für das Testspiel zwischen dem Deutschen Handballmeister SG Flensburg-Handewitt und dem dänischen Spitzenclub Skjern Handbold.

Die Partie um den „nospa.Cup 2019“ findet im Rahmen des sh:z-Sportsommers am Mittwoch, 7. August, um 19 Uhr in der Nordfriesland-Halle in Leck statt.

Es ist einer der letzten Tests der Mannschaft von Trainer Maik Machulla vor Beginn der neuen Saison. Sitzplätze kosten 18 Euro, Stehplätze 10 Euro. Tickets gibt es in den Nospa-Filialen Leck und Niebüll, an vielen bekannten Vorverkaufsstellen sowie hier online auf DeinTicket.de.

Außerdem in den Kundencentern der sh:z-Tageszeitungen. Nur dort erhalten Abonnenten einen Rabatt in Höhe von 3 Euro je Ticket.