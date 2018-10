3. Handball-Liga : Sehr entspannter Heimauftritt

Die Drittliga-Handballerinnen der HSG Jörl-Viöl feiern den dritten Sieg in Folge: 30:18 gegen den MTV 1860 Altlandsberg.

22. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Die Handballerinnen der HSG Jörl-Viöl kommen in der 3. Liga Nord in Fahrt. Das 30:18 (15:8) gegen den MTV 1860 Altlandsberg war der dritte Sieg in Folge für die Mannschaft von Trainer Thomas Blasczyk. Die Gastgeberinnen erwischten einen Traumstart. Die starke Deckung blockte zahlreiche Bälle, Torhüterin Rebecca Voigt zeigte einige gute Paraden. Die HSG lief schnelle Gegenstöße über die erste und zweite Welle, führte nach neun Minuten 6:0. Erst in der 11. Minute gelang den Gästen ihr erstes Tor per Siebenmeter, Ann-Catrin Höbbel traf. Für das erste Feldtor des MTV sorgte Marlene Steffen in der 13. Minute mit dem 7:2. Diese beiden ragten neben den beiden Torhüterinnen aus einer ansonsten harmlosen Gästemannschaft heraus. Im Gefühl des sicheren Vorsprungs ließen es die Gastgeberinnen an der Konzentration fehlen und ließen den MTV mitspielen. So traf Höbbel in der 22. Minute zum 10:7.

Doch immer, wenn es nötig war, konnte das Blasczyk-Team zulegen. So zog die HSG das Tempo wieder an, ließ in den verbleibenden acht Minuten nur einen Tempogegenstoß zu und ging mit einem komfortablen 15:8-Vorsprung in die Pause. Nach dem Wechsel ging es bis zur 43. Minute Tor um Tor. 20:14 führten die „Firebirds“, die nun zum Höhenflug ansetzten. Mit Tempospiel wurde die gegnerische Deckung unter Druck gesetzt und binnen zwei Minuten mit vier Treffern in Folge war mit dem 24:14 die erste Zehn-Tore Führung herausgeworfen.

Bis zum Schluss wurde die Konzentration hochgehalten und am Ende stand der auch in der Höhe verdiente Sieg über biedere Gäste.

„Alle Spielerinnen sind zum Einsatz gekommen und haben ihren Job gemacht. Wir wollen das Ergebnis nicht überbewerten, denn gegen Mannschaften, die einen höheren Anspruch haben, dürfen wir nicht so viele Torchancen vergeben. Doch wir haben mit zwölf Toren gewonnen. Alles ist gut“, analysierte Blasczyk entspannt den Auftritt seines Teams.

HSG Jörl-Viöl: Voigt, Schlüter – Jessen, Hansen, Schulz (2), Steffek (5), Schütz (9/7), Lena Behrendsen, Jana Behrendsen (4), Pahl (4), Köster, Carstensen, Maier (6), Machau.

MTV 1860 Altlandsberg: Höft, Wagner – Keßler (1), Höbbel (6/1), Neumann, Dähne, Steffen (7), Poterasi, Miniers (1), Fleck (1), Mattisseck (1), Weier (1).

Schiedsrichter: Lauenroth/Surrow (Hamburg).

Zuschauer: 100.