Schwächen im Abschluss

Handball-Oberliga Bredstedter Frauen verlieren gegen FC St. Pauli mit 27:32

Avatar_shz von Jan Wrege

31. Oktober 2021, 19:21 Uhr

Nach der 27:32 (13:17)-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli ist der vierte Platz in der Oberliga für die Handballerinnen des Bredstedter TSV in weite Ferne gerückt. „Die Chance ist bei zwei Punkten Rückstand noch vorhanden, allerdings dürfen wir uns in den letzten Spielen wohl keine Patzer mehr erlauben“, sagte Trainer „Schotter“ Hansen.

Dabei wäre gegen den Favoriten durchaus mehr drin gewesen, es fehlte aber diesmal der letzte Kick, um den Hamburgerinnen ein Bein zu stellen. „Die Einstellung und die Moral waren wieder in Ordnung, wir haben aber insgesamt nicht die Leistung der vergangenen Spiele auf die Platte bringen können“, so Hansen über eine Partie, die denkbar schlecht für die Bredis begann. Unkonzentriertheiten im Angriff führten zu Ballverlusten, die der Gast aus der Hansestadt postwendend nutzte. „Mit unseren Fehlern haben wir St. Pauli in die Karten gespielt“, ärgerte sich Hansen.

Beim 1:6 (9.) nahm er eine Auszeit und brachte sein Team wieder in die Spur. Nach drei Toren von Sina Köster waren die Gastgeberinnen im Spiel (6:7/13.), leisteten sich dann aber wieder einfache Ballverluste und offenbarten große Lücken in der Deckung.

Auch nach der Pause war lange keine Besserung in Sicht. „St. Pauli kam immer wieder zu einfachen Toren. Wir dagegen mussten uns jede Möglichkeit hart erarbeiten,“ analysierte der Trainer und bemängelte auch die Chancenverwertung. So schien die Partie beim 20:26 (44.) eigentlich schon gelaufen.

Danach ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft, vor allem ausgelöst durch zahlreiche Paraden von Antonia Paulsen. Die Bredstedter Torhüterin, die 45 Minuten glücklos agiert hatte, war plötzlich kaum noch zu bezwingen.

„Beim 27:30 haben wir noch einmal die Chance auf zumindest einen Punkt gewittert, in der Crunchtime aber wieder selbst klarste Möglichkeiten liegen gelassen,“ so Hansen. Als die Gäste ihren 31. Treffer markierten, war die Partie endgültig entschieden.

Bredstedter TSV: Sarah Andresen, Antonia Paulsen – Lene Andresen, Meike Schmidt (5), Sina Köster (4), Gyde Christiansen (3/3), Kyra Köster (1), Anna Köster, Thekla Hinrichsen, Kristin Hultzsch (3/1), Kim Merle Köster (7), Levke Petersen (4), Mara Dethlefsen, Maike Giencke

Schiedsrichter: Hinrichsen/Zalewski (HG OKT). - Zeitstrafen: 4:8. -Siebenmeter: 5/4:3/3. - Zuschauer: 103.