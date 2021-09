Pferdesport : Reiterinnen und Reiter ermitteln Nordfrieslands Kreismeister

Ergebnisse der Kreismeisterschaft in Niebüll: 1 Vielseitigkeit Komb. Prüfung Kl.E 1. Carla Jensen (RFV Stadum e.V) 22 Barholts Blue Shadow 22.40 2. Hannah Sofie Feddersen (Ostermooringer RFV e.V.) 7 Amira 222 22.30 3. Lana Carolin Gummelt (Ostermooringer RFV e.V.) 81 Caspar Cassillas 21.10 2 Vielseitigkeit Komb. Prüfung Kl.A* 1. Angelika Manz-Prahl (RV Süderlügum e.V.) 264 Lillebror 39 23.30 2. Lisa Kroll (RuFV Südtondern e.V. Leck) 275 Lolli de Luxe 23.20 3. Boj Nielsen (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 383 Viva 29 22.10 3 Dressurprüfung Kl.A* 1. Lana Carolin Gummelt (Ostermooringer RFV e.V.) 250 Lady Lane 5 7.70 2. Marlene Sund (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 281 Lucky Boy 200 7.60 3. Emily Partenheimer (RG zur Achtruper Mühle e.V.) 356 Something Special 19 7.50 4 Dressurprüfung Kl.A* 1. Veronica Hinrichsen (RG zur Achtruper Mühle e.V.) 360 Stald - Majbøl's Fürsten Lady 8.00 2. Anna Lena Jensen (Ostermooringer RFV e.V.) 460 Daddy's Hit 3 7.80 3. Angelika Manz-Prahl (RV Süderlügum e.V.) 264 Lillebror 39 7.60 5 Dressurprfg. Kl.L* - Tr. 1. Bente Eggers (Ostermooringer RFV e.V.) 343 Scalino 3 7.20 2. Franziska Vogl (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 341 Sandro's Sweet Dream 7.00 3. Emma Maria Prahl (RV Süderlügum e.V.) 283 Ludwig 270 6.60 6 Dressurprüfung Kl.M* 1. Bente Eggers (Ostermooringer RFV e.V.) 343 Scalino 3 411.50 2. Julia Reese (RuFV Südtondern e.V. Leck) 353 Sneakers 408.00 3. Franziska Vogl (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 341 Sandro's Sweet Dream 394.00 7 Dressurprüfung Kl.M** 1. Jana Christin Sönnichsen (RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) 350 Sindbad 122 432.00 2. Maren Busch Christiansen (Pferdesportverein Niebüll e.V.) 31 Best Friend 4 427.00 3. Maren Busch Christiansen (Pferdesportverein Niebüll e.V.) 192 Envoy 8 421.50 8 Dressurprüfung Kl.M** 1. Maren Busch Christiansen (Pferdesportverein Niebüll e.V.) 31 Best Friend 4 464.50 2. Jana Christin Sönnichsen (RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) 350 Sindbad 122 458.00 3. Maren Busch Christiansen (Pferdesportverein Niebüll e.V.) 192 Envoy 8 439.50 9 Springpferdeprüfung Kl.A* 1. Peter Jakob Thomsen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 461 Dincky Toy 16 8.50 2. Sina Hinrichs (RuFV Südtondern e.V. Leck) 236 It's easy 15 7.90 2. Madita Bruhn (RuFV Südtondern e.V. Leck) 358 Speedy 469 7.90 10/1 Stilspringprüfung Kl.A* 1. Lina Jensen (RFV Stadum e.V) 379 Usa 12 8.50 2. Lina Jensen (RFV Stadum e.V) 123 Clippo 6 8.20 3. Angelika Manz-Prahl (RV Süderlügum e.V.) 264 Lillebror 39 8.00 10/2 Stilspringprüfung Kl.A* 1. Amelie Wallenhauer (PSG Süderlügum e.V) 321 Pyrmont's Picasso 8.30 2. Lotta Brunk (Pferdesportverein Niebüll e.V.) 149 Cranford 8.10 3. Amelie Wallenhauer (PSG Süderlügum e.V) 254 Larson 15 8.00 11/1 Springprüfung Kl.A* 1. Ose Bastian (RFV Rund um den Stollberg) 273 Loki 0.00 / 47.44 2. Lisa Kroll (RuFV Südtondern e.V. Leck) 317 Pina Colada 228 0.00 / 49.70 3. Lina Jensen (RFV Stadum e.V) 123 Clippo 6 0.00 / 52.57 11/2 Springprüfung Kl.A* 1. Bente Nagel (RC Blau-Weiß Löwenstedt) 118 Ciano 11 0.00 / 48.00 2. Stella Betka Geertz (PSG Süderlügum e.V) 155 Curtis 74 0.00 / 52.09 3. Mandy Starke (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 354 Socke 71 0.00 / 52.92 12/1 Springprüfung Kl.L, LK 4+5 1. Lisa Christensen (RV Süderlügum e.V.) 443 Bianca 394 0.00 / 56.85 2. Kyra-Celine Hansen (Ostermooringer RFV e.V.) 371 Tequila Sunrise 71 0.00 / 57.77 3. Amelie Wallenhauer (PSG Süderlügum e.V) 134 Confetti CR 0.00 / 60.81 12/2 Springprüfung Kl.L, LK 3+2 1. Lisa Kroll (RuFV Südtondern e.V. Leck) 357 Soniador 2 0.00 / 49.26 2. Anna Maria Böhm (PSG Süderlügum e.V) 148 Countdown 46 0.00 / 50.69 3. Kerrin Liegmann (RFV Mildstedt u.U.) 390 Wyomi 26 0.00 / 51.38 13 Springprüfung Kl.M* 1. Beeke Nagel (RC Blau-Weiß Löwenstedt) 214 Gina 1853 0.00 / 57.06 2. Maren Hansen (RV Süderlügum e.V.) 241 Janosch 672 0.00 / 59.86 3. Katharina Reese (RuFV Südtondern e.V. Leck) 304 Nekton's Nonsto0.00 / 62.90 1. Lotta Brunk (Pferdesportverein Niebüll e.V.) 149 Cranford 7.70 2. Malena Jacobsen (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 138 Cookie 86 7.60 3. Bente Nagel (RC Blau-Weiß Löwenstedt) 118 Ciano 11 7.50 15 Springprüfung Kl.M* 1. Björn Behrend (RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) 65 Capito 18 0.00 / 53.24 2. Berit Nagel (RC Blau-Weiß Löwenstedt) 162 Darina 154 0.00 / 53.98 3. Heidrun Wollesen (PSG Süderlügum e.V) 88 Catch It 0.00 / 56.35 1. Peter Jakob Thomsen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 127 Colombo 77 0.00 / 71.76 2. Peter Jakob Thomsen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 124 Clooney 93 0.00 / 73.50 3. Stefan Jensen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 366 Südwind's Ciganello 0.00 / 75.50 4. Anne Tuschke (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 36 Billie Jean 10 0.00 / 76.06 17 Springprfg.Kl.S m.St.* 1. Peter Jakob Thomsen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 124 Clooney 93 *0.00 / 40.68 2. Peter Jakob Thomsen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 127 Colombo 77 *0.00 / 41.42 3. Stefan Jensen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 366 Südwind's Ciganello *0.00 / 44.48 18 Geländeritt Kl.A* 1. Lisa Kroll (RuFV Südtondern e.V. Leck) 317 Pina Colada 228 8.50 2. Lisa Kroll (RuFV Südtondern e.V. Leck) 275 Lolli de Luxe 8.40 3. Neel Friedrich Dehn (RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) 339 Rum Key 8.10 19 Komb. Wettkampf 1.RuFV Wilhelminenhof Ladelund 71.73 Svea Völker 170 Dextro's Dream 71.73 Lone Hagen 191 Emma Empire 71.73 Marlene Sund 281 Lucky Boy 200 71.73 Enie Friedrichsen 334 Rainbow Lilly 71.73 Tara Leneke Martensen 347 Shandra 17 71.73 Boj Nielsen 383 Viva 29 71.73 Paul Weniger 440 Cronus 8 71.73 2.Ostermooringer RV I 71.37 Janea Siewertsen 13 Atlantis 199 71.37 Svenja Vollmer 30 Bennet 5 71.37 Lina Oldsen 102 Champion D'Amur 71.37 Johanna Krause 110 Cheyenne 1161 71.37 Nico Jensen 229 Holly J 71.37 Wienke Möllgaard 233 In is In 71.37 Amely Celine Kuberek 456 Alphabeat´s Amber 71.37 3.Ostermooringer RV II 71.18 Hannah Sofie Feddersen 7 Amira 222 71.18 Jonna Heidelbeer 98 Chakalaka 10 71.18 Hanna Edler 161 Dancing Mour 71.18 Charlotte Knap210 For Dancing 3 71.18 Lana Carolin Gummelt 250 Lady Lane 5 71.18 Lilian Zoe Rehm-Voß 355 Solea 11 71.18 Jara Pohlmann 359 St.Annens Grandeur 71.18 20 Komb.Abteilungswettkampf 1.RV Südtondern Leck 241.60 Fee-Isabell Matzen 28 Bella Donna 121 241.60 Melanie Koch 37 Blähoj's Caxiopeya 241.60 Mona Koch 207 Fleur 482 241.60 Jana Marie Ingwersen 266 Limbo 162 241.60 Katharina Reese 304 Nekton's Nonsto241.60 Ingmar Henke 333 Qulambo Jones 241.60 Julia Reese 353 Sneakers 241.60 2.Ostermooringer RV II 243.52 Sandra Carstensen 2 Adelaid 243.52 Swantje Paasch 35 Biene 504 243.52 Hanna Pröhl 71 Carinjo 21 243.52 Finja Christine Gummelt 81 Caspar Cassillas 243.52 Deike Martensen 194 Escadia 2 243.52 Nadine Wörpel 351 Sinfonie 191 243.52 Desiree Hansen 376 United Dream 3 243.52 3.PSV Niebüll 254.16 Jutta Mommsen 23 Baristho 254.16 Tasja Nolte 63 Cantana 24 254.16 Lotta Brunk 149 Cranford 254.16 Anika Saß 160 Dancera la Bella 254.16 Corinna Schneider 248 La Paccella CS 254.16 Lysann Oldigs 289 Marduk 54 254.16 Luna Petersen 372 Tiffy 254.16 21 Dressur-WB 1. Lana Carolin Gummelt (Ostermooringer RFV e.V.) 81 Caspar Cassillas 8.40 2. Sina Kreutzfeldt (PSG Süderlügum e.V) 326 Quarterback 18 8.00 3. Lana Carolin Gummelt (Ostermooringer RFV e.V.) 250 Lady Lane 5 7.50 22 Stilspring-WB 1. Jonna Holthusen (RC Blau-Weiß Löwenstedt) 327 Querida vom Wellberg 7.50 2. Maya Petersen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 193 Eravel 7.40 3. Mirja Hansen (RC Blau-Weiß Löwenstedt) 53 Call me Cinderella 4 7.20 23 Pony-Stilspring-WB 1. Carla Jensen (RFV Stadum e.V) 22 Barholts Blue Shadow 8.30 2. Justus Thomsen (RuFV Südtondern e.V. Leck) 438 Rio Bravo 8.10 3. Nis Tjade Eckert (RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) 24 Baroness 361 8.00 24 Wettkampf der Kl.E-Abtlg. 1.RV Südtondern Leck 44.54 Enna Laß 106 Charlotte 247 44.54 Maya Petersen 193 Eravel 44.54 Imke Brodersen 424 Walhalla 81 44.54 Justus Thomsen 438 Rio Bravo 44.54 2.RC Blau-Weiß Löwenstedt 42.59 Laura Albertsen 121 Clarissa 187 42.59 Julie Sönksen 306 Nikita 480 42.59 Jonna Holthusen 327 Querida vom Wellberg 42.59 Merle Glienke 425 Duplo 42.59 3.PSG Süderlügum II 42.22 Amy Eireen Melissa Schweikert 75 Carsandra 42.22 Fenna Rönnspieß 144 Corina 115 42.22 Sina Kreutzfeldt 326 Quarterback 18 42.22 Sophie Lander-Frisk 391 Zabell 4 42.22 Annika Hess 459 Beautifull 42.22 25 Reiter-WB 1. Hanna Edler (Ostermooringer RFV e.V.) 161 Dancing Mour 7.80 2. Amely Celine Kuberek (Ostermooringer RFV e.V.) 456 Alphabeat´s Amber 7.70 3. Charlotte Knap(Ostermooringer RFV e.V.) 210 For Dancing 3 7.50 3. Boj Nielsen (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 383 Viva 29 7.50 1.PSV Niebüll II 32.96 Ann-Christin Wulf 315 PHW's Dough 32.96 Sarah Jebsen 398 Ashanti 32.96 Lea Chiara Macht 410 Lemone 32.96 Merle Feddersen 415 Notting Hill 18 32.96 2.Ostermooringer RV II 32.12 Marie Josefine Knap226 Heidi 119 32.12 Rike-Mayleen Meifort 274 Lolle 23 32.12 Lea Marie Pauls 381 Vernando 11 32.12 Hanna Christiansen 413 Mirando 24 32.12 3.RV Niebüll I 31.64 Ida Silla Jensen 315 PHW's Dough 31.64 Jule Brunk 397 Ajax 31.64 Rieke Skrollan Springer 407 Gigolo 31.64 Jytte Feddersen 415 Notting Hill 18 31.64 27 Stil-Geländeritt Kl.E 1. Franziska Vogl (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 341 Sandro's Sweet Dream 7.80 2. Maja Heß (PSG Süderlügum e.V) 186 Earl's Cross 7.60 3. Lale Abraham (RuFV Südtondern e.V. Leck) 16 Averleth Gareth 7.50 3. Boj Nielsen (RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) 345 Schierensees Sugar Babe 7.50