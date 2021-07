Reiten : Nane Dehn ist deutscher Meister

Großer Erfolg: Junger Nordfriese gewinnt in Kreuth den Junioren-Titel in der Vielseitigkeit.

Kreuth | Großer Erfolg für Nane Nikolaus Dehn aus Schwesing: Der 17 Jahre alte Reiter hat im bayrischen Kreuth die Deutsche Juniorenmeisterschaft in der Vielseitigkeit gewonnen. Mit ihm feiert eine in Nordfriesland bekannte Reiterfamilie. Sein Großvater Friedrich Dehn, ansässig in Süderholz und seit mehr als 60 Jahren mit Zucht und Pferdesport befasst, hat die ...

