sh:z-Sportsommer mit der SG Flensburg-Handewitt : Leck feiert den Deutschen Meister

Die zeigt sich ihren Fans in Nordfriesland und holt den ersten Titel der Saison.

von Jannik Schappert

08. August 2019, 15:22 Uhr

Leck | Schon eine Stunde vor Spielbeginn machten die vielen jungen Fans der SG Flensburg-Handewitt in der ausverkauften Nordfrieslandhalle in Leck ordentlich Lärm für ihre Idole. Insgesamt kamen am Mittwochabend rund 800 Zuschauer, um das Spiel des Deutschen Handballmeisters gegen den dänischen Topclub Skjern Handbold um den Nospa-Cup zu sehen, das im Rahmen des sh:z-Sportsommers stattfand.

Nur zufriedene Gesichter

„Vielen Dank für das tolle und faire Spiel“, sagte Martin Slosharek von der Nord-Ostsee Sparkasse nach dem umkämpften 28:25 (11:11)-Erfolg der SG, kurz bevor er gemeinsam mit Jürgen Muhl, stellvertretender Chefredakteur und Sportchef des sh:z, den Siegerpokal an den neuen Flensburger Kapitän Lasse Svan überreichte. Im Anschluss erfüllten die SG-Handballer geduldig alle Autogramm- und Fotowünsche der Fans.

Marcus Dewanger

„Eine total schöne Kulisse“, meinte Trainer Maik Machulla. „Man merkt, wie sehr die Leute sich freuen, wenn wir auch mal vor ihrer Haustür spielen. Das können wir gerne wiederholen.“

SG gibt etwas zurück

Geschäftsführer Dierk Schmäschke merkte an, dass ein großer Teil der Dauerkarteninhaber aus Nordfriesland komme. „So können wir etwas zurückgeben für die tolle Unterstützung.“

Aus sportlicher Sicht war die hohe Intensität des Testspiels bemerkenswert. Beide Teams schenkten sich nichts, Mitte der zweiten Halbzeit geriet Svan sogar mit einem Gäste-Spieler aneinander und musste zwei Minuten auf der Bank Platz nehmen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die SG erstmals auf drei Tore abgesetzt und gab den Vorsprung bis zum Ende nicht mehr her, auch wenn sich Thomas Mogensen (sechs Tore) vehement gegen die Niederlage stemmte. Er war vor Spielbeginn ebenso wie Anders Eggert – beide sind SG-Legenden – begeistert empfangen worden. Auf Flensburger Seite betrieb der starke Simon Jeppsson Werbung in eigener Sache.