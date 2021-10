Fußball-Verbandsliga: Niebüll kann doch noch gewinnen

Avatar_shz von Jan Wrege

24. Oktober 2021, 19:07 Uhr

Niebüll | Der TSV Rotweiß Niebüll feierte mit dem 2:1-Erfolg im Nachbarschaftsderby gegen die SG Langenhorn-Enge seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga. Der SV Dörpum baute nach dem Spielausfall in Tarp seine Tabellenführung durch den 2:0-Sieg gegen die SG Oldenswort-Witzwort aus. BW Löwenstedt und SG Leck-Achtrup-Ladelund kassierten auswärts deutliche Niederlagen.

TSV RW Niebüll – SG Langenhorn-Enge 2:1 (1:0). Die SG begann mit viel Druck, aber Niebüll hielt gut gegen und kam nach und nach immer besser ins Spiel. Die Gäste erlaubten sich dann zu viele Fehler und Ballverluste im Spielaufbau. So kamen die Platzherren zu Chancen, aber Simon Kovacs (25.) zögerte zu lange und wurde dann geblockt. Erst Rasmus Jürgensen brachte die Gastgeber im Nachschuss mit dem 1:0 (34.) in Führung. Zum Ende der ersten Halbzeit erhöhte die SG den Druck, Jonas Jensen (42., 45.) wurde zwei Mal im letzten Moment gestoppt.

Nach der Pause war Niebüll hellwach, spielte einen Konter gut aus und Jürgensen erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 (47.). Nach einem von Torhüter Finn Konrad Kubowicz verursachten Strafstoß brachte Steffen Petersen die Gäste auf 2:1 (59.) heran. Jetzt wurde es ein richtiger Derbyfight – nicht schön, aber spannend. In der Schlussminute traf Kevin Jensen zum vermeintlichen Ausgleich für die SG, aber der Unparteiische nahm das Tor nach Intervention seines Assistenten wieder zurück.

„Wir waren heute schlecht, Niebüll wollte einfach mehr als wir und hat verdient gewonnen“, gratulierte SG-Trainer Bernd Boiesen sportlich fair, ärgerte sich aber über den nicht gegebenen Ausgleichstreffer. „Herrlich! Ich wusste gar nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt. Das haben sich die Jungs richtig verdient, auch wenn wir Glück hatten, dass das 2:2 nicht gegeben wurde“, freute sich der Niebüller Trainer Björn Petersen.TSV RW Niebüll: Kubowicz – Winzenhörlein (46. Schneider), Lorenzen, Wenzlawski, Homi (65. Michaelis) – Veseli (78. Oduro Fokuo), Danielsen, Hacker, Jürgensen, Kovacs – Rickertsen.

SG Langenhorn-Enge: Asmussen – D. Petersen, Christiansen, S. Petersen, Reckelberg – Hansen, Lübke (55. K. Jensen), B. Thiesen, J. Jensen, Martensen (76. Jan-H. Jensen) – Lucht (55. Ebsen).

Schiedsrichter: Jonas Lempfert (Viöl). - Zuschauer: 140. - Tore: 1:0, 2:0 Rasmus Jürgensen (34., 47), 2:1 Steffen Petersen (59.)

SV Dörpum – SG Oldenswort-Witzwort 2:0 (2:0). Die Rollen waren klar verteilt: Dörpum machte das Spiel, die Gäste versuchten, die Niederlage in Grenzen zu halten. Nach vorne hatte die SG kaum Chancen, hinten verhinderte ein glänzend aufgelegter Florian Cornils im SG-Tor eine höhere Niederlage. Der Dörpumer Stürmer Malte Johannsen I traf früh nach einer Ecke von der Strafraumgrenze in den Winkel zum 1:0 (7.). Die Gäste versuchten, mit Kampf die spielerische Überlegenheit der Platzherren zu kompensieren, aber ohne Erfolg. Einen Kopfball von Henrik Möllgaard (27.) entschärfte Cornils auf der Linie, war aber beim Kopfball von Malte Johannsen zum 2:0 (38.) machtlos. Der Sieg hätte höher hätte ausfallen können, aber auch Momme Petersen scheiterte zwei Mal aussichtsreich an Cornils. „Unser Sieg war verdient, auch wenn wir nicht übermäßig geglänzt haben. Vor allem haben wir wieder zu Null gespielt und damit zu Hause noch kein einziges Gegentor kassiert“, freute sich SV-Trainer Uwe Petersen nicht nur über den sechsten Sieg in Folge.SV Dörpum: Hansen – Ebsen (46. Iskender), Brühl, Peretzke, Paulsen (83. Freiberg) – Schickedanz, Bajohr, Henrik Möllgaard (72. Wolff), Daniel Hornburg, Momme Petersen –Malte Johannsen I (72. Pasenau).

SG Oldenswort-Witzwort:Cornils – Hansen (87. Herpel), Heeckt, Jessen, Berendt (57. Pohns) – Frahm, Gier, Samow, Holste (46. Suckow) – Reiners, Thomsen.

Schiedsrichter: Tom Pasewald (Flintbek). - Zuschauer: 180. - Tore: 1:0 (7.), 2:0 (38.) Malte Johannsen I.

DGF Flensburg – Blau-Weiß Löwenstedt 4:1 (1:0).

Die Platzherren dominierten gegen Nordfriesen, die mit großen Personalproblemen angereist waren. Mit einem 20-Meter-Distanzschuss eröffnete Henrik Boennen den Torreigen (26.). Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Tim Frie ebenfalls aus der Entfernung (55.). Joker Rinor Kuci zeigte mit einem sehenswerten Solo über das halbe Spielfeld seine Klasse, und schloss dieses ins kurze Eck erfolgreich ab (80.). Der Ehrentreffer (83.) resultierte aus Foulelfmeter. Jeffrey Yeboah hielt zunächst, aber weil er sich zu früh bewegt hatte, traf Lars Hansen im zweiten Versuch. Ertunc Güllü stellte mit einem Freistoß (85.) den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. BW Löwenstedt: Hogeweg – Bluhme (46. Lars Hansen), Brodersen (64. Christian Carstensen), Fürst, Andresen – Schilling, Thormälen (64. Michelsen) – Paul-Luka Carstensen, Lorenzen, Michelsen – Herse (46. Christian Hansen).

Schiedsrichter: Jannik Romahn (Hemmingstedt). - Zuschauer: 69. - Tore: 1:0 Boennen (26.), 2:0 Fries (55.), 3:0 R. Kuci (80.), 3:1 L. Hansen (83. Foulelfmeter), 4:1 Güllü (85.).

FC Wiesharde – SG Leck-Achtrup-Ladelund 6:0 (1:0). Zunächst gab es Chancen gab es auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Brian Fischer nach einem Konter (32.) zum 1:0 für die Hausherren. Nach dem 2:0 (48.) durch Benjamin Heritz folgte die beste Phase der Gäste. Tore für LAL blieben aber aus. Blitzsaubere Konter, die Felix Stuewe (64.) und Thore Schlünsen (70.) erfolgreich nutzten entschieden dann die Partie durch. Daniel Sekowski (78.) und Fischer mit seinem zweiten Treffer (83.) per Foulelfmeter machte das halbe Dutzend voll. SG LAL: Rainer – Ertzinger (51. Pause), Mallasch (70. Brenneke), Hansen, Johannsen – Christiansen, Steffen Petersen, Niebel (46. Knauf), Pörksen – Julian Petersen (70. Schulz), Schwabe.

Schiedsrichter: Niklas Leiding (Sehestedt). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Fischer (31.), 2:0 Heritz (48.), 3:0 Stuewe (64.), 4:0 Schlünsen (70.), 5:0 Sekowski (78.), 6:0 Fischer (83. Foulelfmeter).