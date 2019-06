American Football : Frisia Warriors spielen gut – aber verlieren erneut

Die Nordfriesen geben gegen die Ostholstein Vikings wieder eine Halbzeitführung aus der Hand.

von Wolfgang Pustal

24. Juni 2019, 15:00 Uhr

Risum-Lindholm | Die American Footballer des SV Frisia 03 Risum-Lindholm müssen in der Landesliga Nord weiterhin auf ihren ersten Sieg warten. Auch gegen die Ostholstein Vikings reichte es für die Warriors trotzt einer 7:0-Halbzeitführung nicht zum erhofften Erfolg – am Ende hieß es 7:22 (7:0, 0:0, 0:10, 0:12). Nach sieben Niederlagen gehen die Nordfriesen mit 0:14 Punkten als Tabellenletzter in die sechswöchige Sommerpause.

Viele Zuschauer – gutes Gefühl

Dabei drückten rund 250 Zuschauer den Warriors die Daumen, und auch Chefcoach Otto Lüllau hatte ein gutes Gefühl, zumal die Vikings nur mit 24 Spielern angereist waren. „Das ist natürlich ein Vorteil für uns, gerade bei dem Wetter“, sagte Lüllau vor der Partie. Die Nordfriesen begannen konzentriert in Defensive und Offensive. Schon beim dritten Versuch lief Quarterback Chris Thomsen unbedrängt von der Vikings-Abwehr in die Endzone, die Gastgeber führten nach der erfolgreichen Erhöhung mit 7:0.

In der Folge kam die Frisia-Offense aber kaum noch zu Raumgewinnen. Dafür zeigten sich die Gäste offensiv mit schnellem und variablem Kurzpassspiel immer stärker. Mit viel Kampf und Einsatz verhinderten die Platzherren bis zur Halbzeit aber einen Punktgewinn der Ostholsteiner.

Zweite Halbzeit als Killer

Nach der Pause wurde der Druck jedoch zu groß. Zunächst wurden die Warriors bei einem Angriffsversuch in der eigenen Endzone gestellt. Dieser „Safety“ brachte den Gästen zwei Punkte. Wenig später schafften die Vikings den Touchdown und eine Two-Point-Conversion zum 7:10. Die Warriors konnten sich nicht mehr befreien, es gelangen kaum noch gute Spielzüge und damit Raumgewinn.

Gleich zu Beginn des vierten Viertels gelang den Vikings ein Sololauf in die Endzone – die Vorentscheidung.

So ist Football. Die Vikings haben verdient gewonnen, uns fehlen noch die guten Läufer. Und die zweite Halbzeit ist derzeit noch unser Killer, da lassen wir zu sehr nach. Warriors-Headcoach Otto Lüllau

Nun setzt er alle Hoffnung in das letzte Heimspiel am 17. August gegen die Norderstedt Mustangs. Eine Woche vorher treten die Frisia Warriors die weite Tour zu den Meppen Titans an.