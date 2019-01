American Football : Frisia Warriors bauen Jugendteam auf

Die Footballer aus Nordfriesland wollen gemeinsam mit den Flensburg Sealords eine A-Jugend-Mannschaft gründen.

von Nordfriesland Tageblatt

18. Januar 2019, 08:32 Uhr

Risum-Lindholm | Nachdem die American Footballer des SV Frisia 03 Risum-Lindholm ihren Start in der Landesliga Nord bekannt gegeben haben, stellen die „Warriors“ nun die nächsten Weichen für die Zukunft. Mit sofortiger Wirkung intensivieren die Nordfriesen ihre Bemühungen, eine Nachwuchsmannschaft aufzubauen. Dabei kooperieren sie im Jugendbereich mit den Flensburg Sealords (Stammverein: PSV Flensburg), die mit ihrer langjährigen Football-Erfahrung helfen.

„Wir sind froh, dass die Sealords ihre Unterstützung angeboten haben. Somit können wir nach und nach Jugendlichen aus Nordfriesland die Möglichkeit bieten, American Football zu spielen“, sagt Frisias Jugendobmann Michael Skrypski. Gerade bei den 16- bis 18-Jährigen werde die Sportart immer populärer, viele hätten schon Spiele der amerikanischen Liga (NFL) im Fernsehen verfolgt.

Zwei Schnuppertage im Februar

Langfristig ist geplant, in der A-Jugend eine Spielgemeinschaft mit den Flensburg Sealords zu bilden. Zum Start werden zunächst zwei Try-Outs – zu deutsch: Schnuppertage – stattfinden. Das erste steigt am 2. Februar um 14 Uhr in der Lindholmer Friesenhalle. Der zweite Schnuppertag folgt eine Woche später, am 9. Februar, ebenfalls um 14 Uhr in der Sporthalle der Petrischule in Flensburg. Mitzubringen sind lediglich normale Sportklamotten und Hallenschuhe.

„An beiden Tagen ist ein vierstündiges Programm geplant. Alle Teilnehmer haben Zeit, sich und den Sport kennenzulernen. Zudem können sich die Jugendlichen und Eltern über Kostenfaktoren wie Ausrüstung und Mitgliedsbeiträge informieren“, erklärt Melanie Möller, Team Managerin der Sealords-Jugend. Sie hebt den Facettenreichtum der Sportart hervor: „Beim Football gibt es kein zu klein, zu groß, zu dünn oder zu dick. Für jeden findet sich die passende Position. Wichtig ist am Ende, dass jeder seinen Job erledigt und dass das Team als Einheit funktioniert.“

Interessierte Jugendliche der Jahrgänge 2000 bis 2003 können an den offenen Try-Outs teilnehmen.

Weitere Infos: jugend@sealords.de und info@frisiawarriors.de sowie auf den Facebook-Seiten der Vereine.