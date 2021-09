Fussball-Oberliga : Frisia gegen TSB: „Das wird ein harter Gang“

Das nächste Derby steht an: Am Sonntag empfangen die Fußballer aus Risum-Lindholm einen der Titelkandidaten.

Risum-Lindholm | Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm bleibt in der Fußball-Oberliga weiter unter seinen Möglichkeiten. Nach zwei Heimniederlagen (gegen Eckernförde und Bordesholm) und einem Remis beim SC Weiche Flensburg 08 II am vergangenen haben die Nordfriesen an diesem Sonntag um 15 Uhr im zweiten Nordderby in Folge den großen Favoriten TSB Flensburg zu Gast im Niko-Ni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.