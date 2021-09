Erste Erfolge für Löwenstedt und Dörpum

Fussball-Verbandsliga Niebüll punktet auch beim Favoriten Großsolt-Freienwill / Remis zwischen Oldenswort und LAL

Avatar_shz von Jan Wrege

05. September 2021, 18:16 Uhr

Der TSV Rotweiß Niebüll wartet noch auf den ersten Sieg in der Fußball-Verbandsliga, blieb aber mit dem 1:1 beim TSV Großsolt-Freienwill erneut gegen einen Titelanwärter unbesiegt. BW Löwenstedt gegen FC Wiesharde und SV Dörpum gegen den TSV Nord Harrislee landeten jeweils mit 1:0 die ersten Erfolge. Die SG Langenhorn/Enge-Sande war bei der SG Nordau beim 0:4 chancenlos. Im NF-Derby trennten sich die SG Oldenswort-Witzwort und die SG Leck-Achtrup-Ladelund leistungsgerecht mit 3:3.

SG Oldenswort-Witzwort – SG LAL 3:3 (0:0). Erst in der 63. Minute eröffnete der Lecker Stephan Christiansen den Torreigen. Dann kamen die Gastgeber in Fahrt. Zunächst nutzte Torjäger Maurice Reiners einen Abwehrfehler auf Pass von Torben Peters zum Ausgleich (71.), dann traf Nico Samow per Freistoß zur Führung (80.) für Oldenswort. Steffen Petersen glich postwendend wieder aus. Nach einem Foul von Tobias Pause an Gonne Berendt verwandelte Bahne Hansen den fälligen Elfmeter erst im dritten Versuch (90.), nachdem sich LAL-Keeper Niels Rainer nach Ansicht von Schiedsrichter Mirko Kurras zweimal zu früh bewegt hatte. Die Gäste schluckten den Ärger herunter und Tim Ingwersen schaffte noch das 3:3. SG Oldenswort-W.: Cornils – Samow, Heeckt (77. B. Hansen), Peters, Frahm – Thomsen, Gier (58. Kühn), Schröder, Dierks (90.+1 Holste) – Reiners, Suckow (58. Berendt)

SG LAL: Rainer – Ertzinger (17. Brennecke), Christiansen, Pause, H. Johannsen (45.+1 Chopcia) – Pörksen, M. Johannsen, Mallasch, Schwabe – S. Petersen, Kinecki (70. J. Petersen)

Tore: 0:1 Christiansen (63.), 1:1 Reiners (71.), 2:1 Samow (80.), 2:2 S. Petersen (85.), 3:2 B. Hansen (90., Foulelfmeter), 3:3 Ingwersen (90.+1)

SV Dörpum – TSV Nord Harrislee 1:0 (1:0). Die noch punktlosen Gäste kamen schnell zu guten Chancen, die aber ungenutzt blieben. Die Platzherren befreiten sich dann und Christoph Volquardsen traf nach Zuspiel von Momme Petersen zum 1:0 (23.). Jetzt bekam Dörpum Spiel und Gegner in den Griff. Nach einem Konter lief Malte Johannsen (35.) allein auf TSV-Torhüter Lasse Sievers zu, scheiterte aber ebenso am besten Gästespieler wie auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Dörpum war klar überlegen, aber vor dem Tor zu ungefährlich. SV Dörpum: Hansen – Ebsen, Freiberg (62. Iskender), Peretzke, Paulsen – Schickedanz, H. Möllgaard, Bajohr (46. Malte Johannsen II), M. Petersen (84. Wolff) – Malte Johannsen I (79. Pasenau), Volquardsen.

TSV Nord:Sievers – Langholz, Veliov (83. Boysen), Ellendt, Sonnberg (73. Klatte) – Wuske, Platzwich, Mrossc (71. Necula), Schmidt, Pagenkopf – Bieck.

Zuschauer: 103. - Tore: 1:0 (23.) Christoph Volquardsen.

SV Blau-Weiß Löwenstedt – FC Wiesharde 1:0 (0:0). Gunnar Clausen bewies ein goldenes Händchen, als er Lars Hansen einwechselte. Der Löwenstedter Angreifer bedankte sich als Schütze des entscheidenden Tores (73.), nachdem er von Peters freigespielt worden war. Wiesharde wirkte optisch überlegen, die Gastgeber waren mit schnellem Umschaltspiel gefährlich. Christian Carstensen (7., 12.) und Christian Hansen (43.) hatten jedoch kein Glück im Abschluss. Bei den Gästen traf Brian Fischer zweimal (24., 41.) den Pfosten. Den Sieg hielt am Ende BW-Keeper Jorge Petersen fest, als er den Fernschuss von Kevin Raabe (90.) entschärfte.BW Löwenstedt: J. Petersen – Andresen, Erichsen, Pletsch, Grosnick – C. Hansen, Fürst, Michelsen, Marcel Herse (85. Jörn Thormählen) – Carstensen (61. L. Hansen), Peters (87. Zimmermann).

FC Wiesharde:Klink – Padberg, Kjergaard, Schlünsen (46. Heritz), Augustini (76. Jonkscher) – Schneck, Gall (77. Dodermann), Raabe – Sörensen, Jacobi (60. Sica), Fischer.

Tor: 1:0 Lars Hansen (73.).

TSV Großsolt-F. – RW Niebüll 1:1 (1:1). Beide Teams spielten mit offenem Visier. Erk Wenzlawski erzielte mit einem 25-m-Freistoß die Niebüller Führung (5.). Wenig davon geschockt glich Christoph Rösner aus (18.). In der Folgezeit erspielten sich die Teams zahlreiche Chancen, ohne sie jedoch zu nutzen. Rösner traf im zweiten Abschnitt noch die Latte, während sein Keeper Jan Meinhard bei Kontern der Niebüller einen Rückstand verhinderte. TSV Großsolt-Fr.: Meinhard – Engel (69. Schmolling), Johannsen, Martin, P. Jess – Pirk, Anderson – Tönder (87. Utecht), Mohr, Jürgensen – Rösner (80. M. Jess).

RW Niebüll: Kubowicz – Rickertsen (63. Pieczonka), Wenzlawski, Brestel, Schneider (73. Struck) – Lorenzen, Danielsen, Homi, Jürgensen – Kovacs, Veseli (55. Beck).

Tore: 0:1 Wenzlawski (5.), 1:1 Mohr (18.). - Zuschauer: 80.

Gelb-Rote Karte: Kim Lorenzen (90./ Niebüll / Foulspiel).

SG Nordau – SG Langenhorn/Enge-Sande 4:0 (2:0). Gegen die ersatzgeschwächten Nordfriesen hatte Nordau leichtes Spiel. Mads Sowada (17.) und Christoph Langrzik per Kopfball (35.) stellten die Weichen auf Sieg. Kurz nach der Pause traf Christoph Ruback mit einem Lupfer über SG-Keeper Jörn Ketelsen (54.). Weitere Chancen ließ die SG ungenutzt, ehe Colin Franz (78.) für den Endstand sorgte.SG Nordau: Asmussen – Kim Neumann (60. Dennis Christansen), Hansen, Petersen (82. Sinn), Kliewer (82. Kragh) – Wagner (70. Kurzbach), Ruback, Gefke (82. Yannik Neumann), Langrzik – Franz, Sowada.

SG Langenhorn/Enge-Sande:Ketelsen – Mirko Christiansen (85. Jacobsen), Lübke, Untiet, Petersen – Pokrat, Thiesen, Ebsen (70. Martensen), Hansen – Jensen, Lutz Christiansen.

Tore: 1:0 Sowada (17.), 2:0 Langrzik (35.), 3:0 Ruback (54.), 4:0 Franz (78.). - Zuschauer: 200.