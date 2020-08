Endlich wieder ein Wettkampf

Beim 5. Nospa After-Work-Triathlon gingen in Niebüll 87 Männer und Frauen an den Start / Victoria Best und Tobias Schäfer aus Flensburg siegen im Sprint

von Wolfgang Pustal

16. August 2020, 15:09 Uhr

Niebüll | Die Vorfreude war den Triathleten deutlich anzusehen, aber den Veranstaltern des TSV Rot-Weiß Niebüll und des TriTeams Südtondern ebenso die Anspannung. Hatten sie vor dem Nospa After-Work-Triathlon an alles gedacht? Würden Teilnehmer und Zuschauer die strengen Corona-Regeln einhalten? Bei einem der wenigen Wettkämpfe im Land sollte rein gar nichts riskiert werden.

„Endlich wieder ein Triathlon in Niebüll“, begrüßte Moderator Bernhard Vogel die Teilnehmer vor dem Start. „Bitte geht mit gesundem Menschenverstand voran, wir vertrauen auf Eure Einschätzung“, hatten die Organisatoren die obligatorische Wettkampfbesprechung in diesem Jahr vorab per E-Mail versandt. Und das Konzept kam an, der Triathlon war fast ausgebucht.

Rennen gegen die Uhr

87 Männer und Frauen stellten sich am Freitagnachmittag den hochsommerlichen Temperaturen, den etwas geänderten Streckenverläufen und den besonderen Bedingungen. Diesmal war es kein Kampf Mann gegen Mann und Frau gegen Frau, sondern ein Rennen gegen die Uhr. Nach rund 500 Metern Schwimmen auf einem ungewöhnlichen Zickzackkurs in der Badewehle kam Tobias Schäfer als erster in die Wechselzone, dicht gefolgt vom Lokalmatadoren Sven Teegen.

Danach bekam keiner der Konkurrenten Schäfer mehr zu sehen, der Flensburger radelte (19 Kilometer) und lief (3,5 Kilometer) souverän zum Sieg im Sprint. „Es war schön, aber anstrengend, auf diesen kurzen Strecken das Tempo hoch zu halten. Ich bin unter meinen Erwartungen geblieben – mal sehen, ob es reicht“, sagte Schäfer nach dem Zieleinlauf. Das tat es am Ende. Hinter Schäfer kamen der Hildesheimer Dag Störmer und Leif Johannsen auf die Plätze zwei und drei.

Teegen machte ein ähnlich gutes Rennen im Jedermann-Triathlon und wurde als bester Schwimmer und Läufer hinter dem Lübecker Jan Deecke, der auf dem Rad nicht zu schlagen war, Zweiter vor Kurt Lünnemann aus Itzehoe.

Best macht Namen alle Ehre

Bei den Frauen lieferten sich im Sprint die gebürtige Niebüllerin Nia Carstensen, die jetzt für Hannover 96 startet, und die Favoritin Victoria Best ein Distanzrennen. Carstensen lag beim Schwimmen noch vorn, aber Best machte auf dem Rad und beim Laufen ihrem Namen alle Ehre. „Es war einfach nur schön, endlich wieder einen Wettkampf mit anderen Menschen zu machen, wieder an die Grenzen zu gehen. Das hat richtig Spaß gemacht!“, war Best begeistert und lobte: „Die Organisation war super, sehr familiär.“

Auch Carstensen freute sich nach ihrem ersten Start in Niebüll über ein gutes Rennen und Platz zwei. „Es ist eine schöne Radstrecke und es gab kaum Wind. Das hat wirklich Spaß gemacht.“ Dritte wurde ihre Mannschaftskollegin Theresa Timmerevers. Im Jedermann-Triathlon siegte Frauke Stahl vor Inke Dellius und Jennifer Andresen.

Keine Siegerehrung

Auf eine Siegerehrung verzichteten die Veranstalter ebenso wie auf Urkunden und den Aushang der Ergebnislisten.

Alle Teilnehmer sorgten mit fünf Euro ihrer Startgebühr für eine satte Spende an das Wilhelminen-Hopiz in Niebüll, die das TriTeam Südtondern auf 500 Euro aufrundete.

