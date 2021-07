Pferdesport : Eine Dankesrede vom Derbysieger

Ansprechender Reitsport und gute Unterhaltung beim Turnier des Reit- und Fahrvereins Wilhelminenhof Ladelund.

Ladelund | Wohin man auf dem Turniergelände des Reit- und Fahrvereins Wilhelminenhof Ladelund auch blickte – man sah in zufriedene Gesichter. Derbysieger Nisse Lüneburg aus Hetlingen brachte es auf den Punkt: „Toll, dass Ihr es als ländlicher Reiterverein geschafft habt, solch ein Turnier auf die Beine zu stellen“, sagte der 32-Jährige in einer Ansprache, in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.