Ladelund : Ein Triathlon für Jedermann

von Wolfgang Pustal

13. Juni 2019, 18:23 Uhr

Ladelund | Am Freitag ist es wieder soweit. Der TSV Ladelund lädt zu seinem 13. „Jedermann-Triathlon“ auf dem Gelände des Naturbads ein. Unter professioneller Moderation wird in drei Kategorien und in vier Gruppen gestartet.

Um 17.30 Uhr beginnt „Kids swim & run 1“ für Kinder von sechs bis acht Jahren (50 Meter Schwimmen und 250 Meter Laufen), es folgt „Kids swim & run 2“ für Kinder von neun bis elf Jahren (100 Meter Schwimmen und 500 Meter Laufen).

Dann kommen um 18 Uhr die Männer (300 Meter Schwimmen, 14 Kilometer Radfahren und 3 Kilometer Laufen) und fünf Minuten später die Frauen und die Staffeln mit dem „Jedermann-Triathlon“.

Ausgewiesene Parkplätze nutzen

Da die Zufahrtsstraßen „Schulstraße“, „Stato“ und „Nordmarkstraße“ in beiden Richtungen ab 17.30 Uhr gesperrt sind, werden auch die Teilnehmer gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze am nördlich des Naturbads gelegenen Bundeswehrdepot (Zufahrt von der Grenzstraße) zu nutzen. Die Koppel neben dem Naturbad steht diesmal als Parkplatz nicht zur Verfügung. Nach einem knapp zehnminütigen Fußweg ist am Wettkampfort dann auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Siegerehrung erfolgt für die spannenden Wettbewerbe unmittelbar nach Abschluss des „Jedermann-Triathlons“ auf dem Gelände des Naturbads.

Nachmeldungen bis 17 Uhr möglich

Unterstützt wird der „Jedermann-Triathlon“ von der Freiwilligen Feuerwehr Ladelund, der DLRG Ladelund und der DRK-Bereitschaft Leck. Die Zeitmessanlage stellt der Förderverein für Ausdauersport Nordfriesland.

Es sind noch Startplätze frei, Nachmeldungen sind bis 17 Uhr möglich.