Drei Heider-Tore zum ersten Auswärtssieg

Fussball-Oberliga SV Frisia 03 gewinnt erstes Auswärtsspiel beim TSV Kronshagen mit 4:1

Avatar_shz von Jan Wrege

24. Oktober 2021, 19:06 Uhr

Im vierten Anlauf schaffte der SV Frisia 03 Risum-Lindholm den ersten Auswärtssieg in der Fußball-Oberliga Nord. Nach dem 4:1 (3:1)-Sieg beim bislang sieglosen Tabellenschlusslicht TSV Kronshagen kletterten die Nordfriesen auf den begehrten Platz vier. „Das war super wichtig für uns und sehr, sehr erfreulich. Es war kein Megaspiel von uns – das können wir noch besser – aber Kampf und Einstellung stimmten diesmal über 90 Minuten und auch die Effektivität“, freute sich Frisia-Coach Dennis Peper mit seinen Jungs über den Erfolg.

Zwei seiner Spieler hatten dabei besonders Grund zum Jubeln und Feiern: Eduard Klemmer machte sich zu seinem 23. Geburtstag mit dem frühen 1:0 (6.) selbst ein Geschenk, und Frisia-Torjäger Yago Heider durfte sich über seinen ersten Dreierpack (22., 41., 62.) für Frisia in der Oberliga freuen. Damit schoss sich der Frisia-Youngster mit nun sieben Treffern wieder an die Spitze der Torjäger.

Frisia begann sehr kompakt, stand sicher hinten drin und ließ die Gastgeber kommen. Kronshagen hatte so zunächst mehr den Ball, aber die engagierten Gäste hatten immer die richtige Antwort parat. Nach schönem weitem Diagonalpass von Jannik Drews kam Eduard Klemmer aus 16 Metern zum Schuss und versenkte den Ball zum 0:1 (6.) im Tor.

Das war ein Auftakt nach Maß. Frisia war weiter sehr aufmerksam in der Defensive und nutzte auch die nächste gute Möglichkeit. In seiner unnachahmlichen Art zog Yago Heider auf der linken Seite vor dem Strafraum nach innen und traf über den Torwart zum 0:2 (22.) ins lange Eck.

Dann ließen Konzentration und Präsenz bei den Gästen etwas nach. Kronshagen konnte spielerisch durchaus mithalten und war jetzt auch erfolgreich. Der TSV-Stürmer Lauritz Molt traf mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck zum 1:2 (40.). Aber lange konnten sich die Platzherren nicht über den Anschlusstreffer freuen. Im direkten Gegenzug marschierte Yago Heider durch die TSV-Abwehr und traf zum 1:3 (41.).

Nach der Pause wurde Frisia immer dominanter. Chancen zu einer höheren Führung ergaben sich fast zwangsläufig. Jannik Drews (55.) vergab aber aus aussichtsreicher Position, leitete dann aber mit einem Freistoß auf Jonas Heider das 1:4 (62.) ein. Jonas Heider spielte auf seinen Neffen Yago weiter, der mit seinem dritten Treffer den 4:1-Sieg perfekt machte. Kurz darauf musste Klemmer (65.) nach einem langen Freistoß der Platzherren für seinen geschlagenen Torhüter Mats Hinrichs noch einmal auf der Linie klären, aber das war es dann auch schon. Auf der Gegenseite scheiterte Jonas Heider (74.) aus kurzer Distanz an Jonas Beckmann im TSV-Tor.

„Wir hätten noch höher gewinnen können, aber auch so freuen wir uns über das Ergebnis und die drei Punkte“, nahm Peper die vergebenen Möglichkeiten diesmal sehr gelassen. Am nächsten Wochenende hat Frisia spielfrei, muss erst am Sonntag, 7. November, um 14 Uhr beim Tabellenzweiten Eckernförder SV zum nächsten Auswärtsspiel antreten. „Die Pause können wir gut gebrauchen. So haben unsere kranken und angeschlagenen Spieler jetzt Zeit, sich zu regenerieren und wieder richtig fit zu werden“, ist die Spielpause für Dennis Peper, Bernd Ingwersen und ihre Jungs mehr als willkommen.

TSV Kronshagen: Beckmann – Bahr (66. Huchzermeier), Ceynowa, Wethgrube, Jess – Netzel (74. Krege), Iatskevitch, Molt, Wirth (74. Wilcke), Wrzesinski (66. Zanoth) – Hencke (46. Kiewald).

SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hinrichs – Pieczonka (87. Böckenholt), Paulsen, Marvin Bruhn, Dethlefsen – Klemmer, Schmalfeld, Feddersen (70. Zuth), Drews (84. Stephan) – Yago Heider, Jonas Heider.

Schiedsrichter: Eike-Robert Kawen (Bad Schwartau). - Zuschauer: 70. - Tore: 0:1 (6.). Eduard Klemmer, 0:2 (22.) Yago Heider, 1:2 (40.). Lausitz Molt, 1:3 (41.) Yago Heider, 1:4 (63.) Yago Heider.