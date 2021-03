Fussball-Oberliga der Frauen : Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm und die Sehnsucht nach dem Ball

Die Oberliga-Fußballerinnen sind wieder im Training und hoffen auf die Austragung von Pokalspielen.

Risum-Lindholm | Ein Lichtblick in trüben Zeiten: Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm treffen sich wieder zum Training – unter strengen Einschränkungen und mit gebotenem Abstand, aber immerhin. „Ich habe nur lachende Gesichter gesehen. Wir genießen jeden Tag, an dem wir gemeinsam an der frischen Luft sind“, sagte Trainerin Petra Christiansen nac...

