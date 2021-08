Der nächste Husumer Streich

Fussball-Landesliga 3:1-Erfolg beim BSC Brunsbüttel auch ohne sechs Stammkräfte

Avatar_shz von Jan Wrege

29. August 2021, 17:18 Uhr

Der Husumer SV genügten 60 starke Minuten, um beim BSC Brunsbüttel mit 3:1 (1:0) den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der Fußball-Landesliga einzufahren. Damit fährt das Team von HSV-Coach Mamadou Sabaly mit der Optimalausbeute zum Spitzenspiel am kommenden Sonntag zum TSV Nordmark Satrup, der am zweiten Spieltag den Büdelsdorfer TSV mit 9:0 deklassiert hat.

Der-Erfolg der Stormstädter war trotz einer zähen Anfangs- und Schlussphase verdient, weil die Gäste insgesamt über die größeren spielerischen Möglichkeiten sowie individuelle Klasse verfügten. In Anbetracht der etwas angespannten personellen Lage war Mamadou Sabaly mit der Leistung und vor allem dem Ergebnis einverstanden. „Uns haben heute sechs Stammkräfte gefehlt. Trotzdem haben die Jungs, die auf dem Platz gestanden haben, es sehr gut gemacht. Jeder hat sich reingehauen.“

Beide Teams gingen ersatzgeschwächt ins Spiel, wobei man den Husumern die personell und taktisch bedingten Umstellungen zunächst deutlich mehr anmerkte. Ungewohnt viele Ballverluste der Gäste und länge Bälle in Spitze, die schnell abgefangen wurden, ließen die Hausherren aktiver wirken. Durchschlagskraft in der Offensive fehlte jedoch hüben wie drüben. Mit zunehmender Spieldauer kam Husum besser ins Spiel und hatte durch den starken Damian Krause die erste gute Möglichkeit, die jedoch BSC-Schlussmann Jesse Melzer im letzten Moment vereitelte.

Kurz vor der Pause schlug die HSV dann zu. Flemming Westensee steckte auf Krause durch, der es dieses Mal besser machte und zum 0:1 (44.) einschob. „Das war für uns der Befreiungsschlag“, freute sich Sabaly über die Führung.

Nach dem Wechsel waren die Husumer schnell auf Betriebstemperatur. Brunsbüttel überzeugte in dieser Phase wie auch im gesamten Spiel vor allem kämpferisch, versäumte es aber im letzten Drittel zwingend zu werden. Effizienter zeigten sich die Sabaly-Schützlinge. Beim 0:2 (55.) bediente wieder Flemming Westensee mit einer punktgenauen Flanke Daouda Soumah, der mit einem Fallrückzieher Marke „Tor des Monats“ seine Mannschaft jubeln ließ.

Mit der sicheren Zwei-Tore-Führung im Rücken verlegte sich die HSV fortan fast ausschließlich aufs Kontern und führte nach 66 Minuten die endgültige Entscheidung herbei. Der nach vorne beorderte Innenverteidiger Marvin Matthiesen zeigte seine Torjäger-Qualitäten und markierte mit Hilfe des Innenpfostens sein zweites Tor (66.) in dieser Saison. In der Schlussphase verursachten einige Wechsel einen kleinen Bruch im Husumer Spiel, ohne dass noch etwas anbrannte. Trotzdem kam der Gastgeber noch zum verdienten Ehrentreffer (85.), als die Husumer Hintermannschaft Brunsbüttels Besten Gillian Jebens ohne Gegenwehr gewähren ließ und dieser die Einladung zum 1:3-Endstand dankend annahm.

„Den Sieg nehmen wir gerne mit, auch wenn wir spielerisch sicherlich noch Luft nach oben haben“, bilanzierte auch Husums Fußballobmann Arne Strohscheer zufrieden, aber nicht überschwänglich.

BSC Brunsbüttel: Melzer – Schmidt, Butzek, Döhren, Möller – Jebens, Iskenderyan (77. Kellner) – Feldmann, Tiedje (46. Max Eckhardt), Wolter (54. Bargmann) - Plötz

Husumer SV: Emken – Matthiesen, Kock, Wetzel – Giesen, Westensee (77. Peters) - Guth, Lorenzen, Christiansen (74. Knoll) – Soumah (77. Yiadom), Krause (67. Sinzel)

Tore: 0:1 Damian Krause (44.), 0:2 Daouda Soumah (55.), 0:3 Marvin Matthiesen (66.), 1:3 Gillian Jebens (85.). - Schiedsrichter: Marcel Görlitz (TSG Nordholz). - Zuschauer: 70.