Das Fest des Pferdesports in Niebüll

Kreismeisterschaft feiert gelungenes Comeback / Peter Jakob Thomsen holt souverän den Titel im Springen

Avatar_shz von Jan Wrege

13. September 2021, 17:16 Uhr

Nach dem Pandemie bedingten Ausfall der Kreismeisterschaft des Pferdesportverbandes Nordfriesland im vorigen Jahr feierten die Titelkämpfe auf der Anlage des Niebüller Reitvereins ihr Comeback. Zwei große Springplätze mit neuem Boden sowie drei Hallen boten optimale Bedingungen, so dass 2500 Besucher an drei Tagen hochklassigen Reitsport erlebten. Im Springreiten holte sich Peter Jakob Thomsen vom RuFV Südtondern Leck mit Clooney den Titel auf der Großen Tour (zwei S**-Prüfungen). Maren Busch Christiansen (PSV Niebüll) mit Best Friend und Jana Christin Sönnichsen (RuFV Obere Arlau Behrendorf) mit Sindbad teilten sich punktgleich auf der Großen Tour der Dressur (zwei M**-Prüfungen) den Sieg.

Nach dem neuen Modus wurden außerdem Titel auf der mittleren Tour (L*und M*) vergeben. Hier war im Springen Lisa Kroll (RuFV Südtondern) mit Soniador erfolgreich. In der Dressur setzte sich Bente Eggers (Ostermooringer RFV) mit Scalino durch. Kreismeisterin in der Vielseitigkeit wurde Angelika Manz-Prahl (RV Süderlügum) auf Lillebror m,it 23,30 Punkten knapp vor Lisa Kroll auf Lolli de Luxe (23,20). Auch hier gab es eine weitere Konkurrenz in der Klasse E. Hier siegte Carla Jensen (RuFV Stadum) auf Blue Shadow. Die Junioren-Kreismeisterin wurde in einer A*-Dressur und einem A*-Stilspringen ermittelt: Lotta Brunk (PSV Niebüll) gewann auf Cranfort vor Amelie Wallenhauer (PSG Süderlügum) auf Larson.

Die hochwertigsten Prüfungen der drei Turniertage dominierte Peter Jacob Thomsen. Der Routinier belegte sowohl in der Springprüfung Klasse S* als auch in der Springprüfung Klasse S* mit Stechen jeweils die ersten beiden Plätze mit Clooney und Colombo. Dahinter folgte als Dritter jeweils Stefan Jensen, ebenfalls vom RuFV Südtondern, mit Südwinds Ciganello.

Nicht alle Vereine aus dem Pferdesportverband Nordfriesland trauten sich an die Mannschaftskämpfe heran. Ihnen machte der Vorsitzende des Pferdesportverbandes NF, Ferdinand Jensen, Mut und versprach Fort- und Weiterbildungsangebote für die Ausbilder. Die Equipe vom RuFV Wilhelminenhof Ladelund gewann den Kombinierten Wettkampf, der RuFV Südtondern setzte sich im Abteilungswettkampf durch.

Zur Siegerehrung auf dem großen Springplatz versammelten sich am Sonntag nach der letzten Prüfung alle Mannschaften, alle Kreismeister sowie Zweit- und Drittplatzierte. Ferdinand Jensen lobte die guten Nennzahlen und hob noch einmal die Bedeutung des Mannschaftswettkampfes für Zusammenhalt und Gemeinschaft hervor. Er bedankte sich bei Lars Brunk, dem 1. Vorsitzenden des PSV Niebüll, für den hohen ehrenamtlichen Einsatz seines Teams bei der Vorbereitung und Ausrichtung der Meisterschaften.

Denn auch an die Zuschauer hatte der Niebüller Verein gedacht und ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Auch andere Sparten des Pferdesportes konnten sich präsentieren. So gab es eine Vorführung mit Iberischen Pferden und einem Pony, die klassische-karocke Arbeit, Zirzensik, Horseman-Ship und Liberty zeigte. Viel Spaß bot das Jump&Run am Sonnabend, bei dem Reiter verschiedener Leistungsklassen mit Läufern aus dem Publikum ein Team bildeten und dann nacheinander einen Parcours absolvierten.