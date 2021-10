Bredis holen wichtige Punkte

Handball-Oberliga Nordfriesinnen gelingt mit 25:22 bei der HSG FONA der erste Auswärtssieg

von Jan Wrege

24. Oktober 2021, 19:10 Uhr

Mit dem 25:22 (11:11) bei der HSG FONA verbuchten die Handballerinnen des Bredstedter TSV in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein zwei wichtige Zähler im Rennen um Platz vier. der zum Einzug in die Meisterrunde berechtigt, vor allem aber den Klassenerhalt bedeuten würde.

„Das war eine kämpferisch starke Partie meiner Mannschaft. Endlich haben sich die Mädels für ihren Aufwand auch die verdiente Belohnung abholen können“, zeigte sich der Bredstedter Trainer „Mücke“ Carlsen erleichtert. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Torhüterin Antonia Paulsen mit sechs gehaltenen Strafwürfen heraus.

Die mit lediglich neun Feldspielerinnen angereisten Nordfriesinnen kamen zwar gut in die Partie und zum 7:4 durch Levke Petersen (14.), gerieten dann aber zusehends in Bedrängnis. „Elisa Schütz hat uns in der Abwehr lange große Probleme bereitet“, hatte Carlsen in der siebenfachen FONA-Torschützin den entscheidenden Faktor im Spiel der Gastgeber ausgemacht.

Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Bredis zunächst nicht wieder zurück zu der starken Vorstellung der Anfangsviertelstunde. Beim 18:20 (51.) schien sich das Blatt endgültig zu Gunsten der Gastgeberinnen zu wenden. Die Mannschaft von Carlsen und „Schotter“ Hansen zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Nach dem Ausgleich (22:22/56.) sorgte Sina Köster mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung (24:22/58.) ehe Kim Merle Köster mit ihrem zehnten Tor endgültig den Sack zumachte.

FONA-Trainer Olaf Keck ärgerte sich über den verpassten Sieg: „Wir haben eine Riesenchance weggeschmissen und gegen einen Gegner verloren, gegen den du eigentlich nicht verlieren darfst. Nun brauchen wir aus den verbleibenden drei Spielen mindestens noch einen Sieg, vielleicht sogar zwei, um noch die Meisterrunde zu erreichen. Das wird brutal schwer.“

HSG FONA: Schlüter, Klauß, Heldt – Schlimbach, Schütt (4), Schadwinkel (1), Gehl (1), Ganske (6), Kiehn (2), Walter, Müller, Schütz (7/2), Kurbjuhn (1), Shala.

Bredstedter TSV: Paulsen – Schmidt, S. Köster (6/1), Christiansen (2/1), K. L. Köster (2), Hinrichsen, Hultzsch (3), K. M. Köster (10), Petersen (1), Dethlefsen (2).