Triathlon : Auftakt für Ausdauersportler

Es ist wieder so weit - am Freitag geht der 14. Hallig-Dreeathlon in Langenhorn über die Bühne. Die Vorfreude ist groß.

Langenhorn | Mit der 14. Auflage des Hallig-Dreeathlons meldet sich Nordfrieslands Triathlonszene am Freitag Abend zurück. Rund 130 Aktive starten von 19 Uhr an am Sportlerheim des FC Langenhorn zum ungewöhnlichen Dreikampf in und an der Nordsee. Das Interesse am ersten Rennen der Saison im Norden ist groß. „Dass die ursprünglichen 100 Startplätze nach einer Stunde...

