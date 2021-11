Fußball-Oberliga der Frauen : 1:1 im Derby zwischen SV Frisia 03 Risum-Lindholm und Stern Flensburg

Blitzstart für die Gastgeberinnen und später Ausgleich für Flensburg

Risum-Lindholm | Das Nordderby in der Fußball-Oberliga der Frauen hatte am Ende keine Siegerinnen: Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm und Stern Flensburg trennten sich mit 1:1 (1:0). Das Hinspiel hatten die Nordfriesinnen in Flensburg noch mit 3:1 gewonnen. Die Mannschaft von Frisia-Trainer Stefan Christiansen hatte sich fest vorgenommen, die Torflaute der letzten Spiele ...

