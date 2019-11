Tischtennis-Landesliga Herren : Zweiter Sieg für SC Itzehoe

Erfolgreicher Saisonstart

04. November 2019, 10:03 Uhr

Itzehoe | Beim TuS Esingen hat das Tischtennisteam des SC Itzehoe mit 9:3 sicher gewonnen und damit mit 4:0 Punkten einen erfolgreichen Saisonstart in der Herren-Landesliga hingelegt.

5:1 Führung

Nach den Doppeln stand es 2:1 für den SCI durch Jörg Hubrich/Carsten Walter und Dennis Oestreich/Ulli Kapell. Jörg Hubrich, Carsten Walter und Peer-Olaf Reich konnten diese Führung mit blitzsauberen 3:0-Siegen in ihren Einzeln auf 5:1 ausbauen. TuS Esingen gab sich aber noch nicht geschlagen und verkürzte durch ein 3:1 von Marcin Ziarko gegen Dennis Oestreich.

Erster Auftritt von Youngster Niklas Hubrich

Seinen ersten Auftritt in der Landesliga hatte Youngster Niklas Hubrich. Nach 1:1-Sätzen unterlag er trotz beherztem Einsatz spektakulär knapp mit 18:20 gegen Billigmann, was den Ausschlag zur unglücklichen 1:3-Niederlage und zum 5:3-Zwischenstand gab. Danach ließen die Itzehoer aber nichts mehr anbrennen – Ulli Kapell, Jörg Hubrich, Carsten Walter und Peer-Olaf Reich sicherten das 9:3. Gleichzeitig hatte auch Dennis Oestreich sein Match gewonnen, das jedoch nicht mehr in die Wertung kam.



Nun Heimspiel gegen Siek

Am kommenden Freitag folgt um 20 Uhr nun das erste Heimspiel gegen das hoch eingeschätzte Team SV Siek III, das mit 6:2 Punkten stark in die Saison gestartet ist. TT-Freunde erwartet ein spannendes Match.