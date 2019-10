2. Basketball-Regionalliga : Zweiter Saisonsieg für Reserve der Itzehoe Eagles

74:62-Heimerfolg gegen Bargteheide

Itzehoe | „Es war kein schönes Spiel.“ Das aber konnte Coach Timo Völkerink und der zweiten Herrenmannschaft der Itzehoe Eagles letztlich egal sein. Denn gegen den TSV Bargteheide landeten sie den zweiten Saisonsieg in der 2. Basketball-Regionalliga: 74:62 (17:11, 23:22, 19:18, 15:11).

Im Duell zweier bis dahin punktgleicher Teams setzten die Eagles sehr viel auf Zonenverteidigung. „Das war am Ende auch der Schlüssel zum Erfolg, da der Gegner sehr schlecht von außen getroffen hat“, so Völkerink. Alle vier Viertel wurden gewonnen, angeführt von Scotty Liedtke und Niko Tsokos hatten die Gastgeber die Partie zu jeder Zeit im Griff. 40:33 stand es zur Halbzeit, auch danach änderte sich das Bild nicht.

Besonders zum Ende der Partie hätten auch die Brettspieler Ole Friedrichs und Tobias Möller überzeugt, stellte der Coach fest. „Sie spielen sich immer besser aufeinander ein.“ Die Aufgaben in der Liga würden jetzt allerdings nicht leichter, „bisher haben wir das Maximum herausgeholt“. Das gelang gegen Bargteheide ohne Arved Böhm: Er hatte sich im Abschlusstraining am Fuß verletzt, vermutlich müsse das Team mehrere Wochen auf den Guard verzichten, so Völkerink. „Das ist schon ein schwerer Schlag für uns.“





Eagles: Niko Tsokos (27, 4 Dreier), Scotty Liedtke (17, 1 Dreier), Ole Friedrichs (10), Tobias Möller (9), Leon Hutter (5, 1 Dreier), David Doormann (4), Joshua Adomat (2), Bennet Glimm, Dany Kassawat, Jöran Krüger, Julien Lukas, Ben Paulsen.